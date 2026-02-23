Войти
Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак дронов

Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: Павел Бедняков/РИА Новости

Kyodo: Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак беспилотников

Правительство Японии в ходе пересмотра ключевых документов в сфере национальной безопасности внесет положение об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения массированных атак беспилотников. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Агентство напомнило, что в качестве основного средства борьбы с дронами рассматривается зенитный ракетный комплекс средней дальности «Тип-03», который способен поражать самолеты и крылатые ракеты. Однако в случае массированной атаки беспилотников этих возможностей может оказаться недостаточно.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити рассказала, что Япония собирается работать над укреплением потенциала в области безопасности и разведки. По ее словам, власти Японии планируют «совершенствовать возможности страны в области анализа разведданных, предотвращения кризисов, создать систему защиты национальных интересов».

В конце октября прошлого года Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.

Георгий Галоян

Георгий Галоян
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  Страны
Япония
Япония
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
