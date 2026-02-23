"Возвращение к заводским настройкам": США добиваются "перезагрузки" НАТО (Die Welt, Германия)

Die Welt: США подталкивают НАТО к сокращению зарубежных миссий

США требуют от НАТО сократить зарубежные миссии, сосредоточив усилия на ключевых задачах обороны, пишет Die Welt. Изменения могут затронуть Украину и индо-тихоокеанских партнеров: страны будут исключены из саммитов альянса. Эксперты выражают обеспокоенность возможными последствиями.

Виктор Джек (Victor Jack)

США при Дональде Трампе подталкивают НАТО к масштабной перезагрузке. Как сообщили четыре натовских дипломата партнерскому изданию Die WELT — Politico, американцы хотят убедить оборонительный союз резко свернуть ряд зарубежных направлений.

В частности, предлагается прекратить важную миссию альянса в Ираке. Кроме того, в последние месяцы США выступали за сокращение миротворческой миссии НАТО в Косово и добиваются того, чтобы Украина, а также партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе не участвовали формально в ежегодном саммите НАТО в июле в Анкаре.

Эта инициатива отражает курс Белого дома на то, чтобы вновь рассматривать НАТО как строго евро-атлантический оборонительный альянс и отказаться от многолетней стратегии расширения — от антикризисного управления до глобальных партнерств и "ценностных" инициатив. Именно эти направления давно раздражают президента США и и его сторонников из движения MAGA ("Вернем Америке былое величие").

Под давлением Вашингтона НАТО ограничит зарубежную активность, то есть операции за пределами ключевых задач союза: обороны и сдерживания. Внутри альянса этот план, по словам четырех дипломатов, называют "возвращением к заводским настройкам". Собеседникам предоставили возможность говорить анонимно, чтобы они могли откровенно рассказывать о внутренних обсуждениях.

Такая перенастройка может сократить присутствие НАТО в бывших зонах боевых действий. Одновременно это может привести к тому, что этим летом страны вроде Украины или Австралии окажутся исключены из официальных консультаций. Белый дом на запрос издания Politico от публичных комментариев отказался.

Новые подробности прозвучали после заявлений заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби, который недавно изложил логику администрации в рамках концепции, получившей название "НАТО 3.0".

"Не каждая миссия может быть высшим приоритетом. Не каждую возможность можно довести до идеала, — заявил он на прошлой неделе министрам обороны стран альянса, при этом подчеркнув, что США по-прежнему привержены безопасности Европы. — Показатель серьезности заключается в том, способны ли европейские вооруженные силы сражаться, выдерживать удар и побеждать в сценариях, наиболее важных для обороны альянса".

Миссию в Ираке планируют завершить в сентябре

Однако американская стратегия встречает сопротивление у части союзников. "Отказ от зарубежных инициатив — неверный подход, — заявил один из четырех дипломатов. — Партнерства критически важны для сдерживания и обороны".

С тех пор как Трамп в прошлом году вернулся в Белый дом, он сократил зарубежные обязательства США, вывел часть американских войск и персонала НАТО из Европы и передал европейцам ряд ключевых командных структур альянса. Это делается в рамках перенастройки внешней политики под "ключевые интересы национальной безопасности".

НАТО поддерживает консультативную миссию, цель которой — укреплять силовые институты Ирака, включая полицию, и не допустить возвращения террористической организации "Исламское государство"*. Миссия была запущена в период первого срока Трампа в 2018 году и с 2021 года расширялась по неоднократной просьбе Багдада. По словам первого из процитированных дипломатов и второго собеседника, Вашингтон попросил союзников завершить миссию уже с сентября.

Кроме того, США в рамках соглашения с иракским правительством от 2024 года намерены вывести из страны около 2500 военнослужащих. Представитель администрации рассказал Politico, что это часть обещания Трампа "покончить с вечными войнами", подчеркнув, однако, что шаг предпринимается в "тесной координации" с Багдадом.

Тамер Бадави, эксперт по Ираку и научный сотрудник аналитического центра "Центр прикладных исследований в партнерстве с Востоком" (Center for Applied Research in Partnership with the Orient, CARPO), заявил, что миссия НАТО не является "решающей" для безопасности страны. Однако ее отмена вместе с уходом США может усилить влияние вооруженных формирований и "дестабилизировать" северный автономный регион Курдистан.

Сопротивление американскому требованию есть и внутри альянса. "Сейчас не время уходить из Ирака (...). Правительство хочет, чтобы мы оставались там", — отметил первый дипломат. Второй дипломат заявил, что "большинство" союзников выступают за сокращение иракской миссии, но на более длительном горизонте планирования и с сохранением небольшой остаточной миссии.

По словам четырех дипломатов, США также дали понять, что хотели бы свернуть возглавляемые НАТО Силы в Косово (KFOR). Это еще сильнее тревожит европейских союзников, хотя обсуждения пока находятся на очень ранней стадии. Санкционированная ООН международная миротворческая миссия, начавшаяся в 1999 году после конфликтов в бывшей Югославии, сейчас включает около 4500 военнослужащих.

Энджелуше Морина, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR), заявила, что миссия по-прежнему "незаменима" для обеспечения региональной безопасности. По ее словам, вывод НАТО может воодушевить сербских сепаратистов на севере Косово и вызвать цепную реакцию среди этнических сербов в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.

Косвенное давление со стороны США

"Мы довольно обеспокоены" попытками свернуть миссию, поделился пятый высокопоставленный дипломат НАТО, поскольку "ситуация на Западных Балканах может быстро обостриться". В ответ на запрос Politico представитель НАТО от имени организации заявил, что "никакого графика" нет ни по миссии в Ираке, ни по KFOR, добавив: "Эти миссии определяются потребностями, регулярно пересматриваются и корректируются по мере развития ситуации".

Пока не принято решение о завершении ни одной из операций. Начало и завершение миссий должны утверждать все 32 союзника — процесс, который обычно сопровождается торгом и кампаниями давления со стороны разных государств, а не только США.

По словам четырех дипломатов, США также подталкивают союзников не приглашать Украину и четырех официальных индо-тихоокеанских партнеров НАТО — Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею — на формальные заседания июльского саммита в Анкаре. При этом, добавили они, эти страны могут по-прежнему получать приглашения на мероприятия на полях саммитов. В качестве аргумента иногда приводят желание сократить число встреч такого формата.

Если страны-партнеры окажутся "вне" саммита, "это станет сигналом, что фокус, возможно, гораздо сильнее смещается к ключевым вопросам НАТО", — отметила Оана Лунгеску, бывшая представитель НАТО и старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований** (Royal United Services Institute, RUSI). Представитель альянса заявил, что НАТО сообщит об участии партнеров в саммите "в надлежащее время".

Тем временем сотрудники НАТО предложили в этом году отменить и публичный форум — сопутствующее мероприятие с участием глав государств и правительств, экспертов по обороне и чиновников, которое обычно повышает осведомленность о ежегодном саммите. Представитель альянса пояснил: "НАТО решила не проводить в этом году публичный форум, но организует на полях саммита в Анкаре форум оборонной промышленности".

По словам источников, столицам сообщили, что это делается ради экономии — на фоне ограниченных ресурсов. Однако первый и второй дипломат считают, что свою роль могло сыграть и косвенное давление со стороны США в контексте более широкой стратегии Вашингтона по сокращению финансирования международных организаций.

Лунгеску отметила, что отмена форума вписывается в "снижение значимости отдела публичной дипломатии" при генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, который с момента вступления в должность в конце 2024 года пытался сократить и перестроить это направление.

Но в момент, когда альянсу важно убеждать широкую публику в пользе своей деятельности и необходимости увеличения оборонных расходов, такой шаг "очень вреден", заявил третий дипломат. "НАТО должна объяснять, что происходит и что она собирается делать", — сказал он.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.