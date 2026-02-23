Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Россия предостерегла Норвегию и НАТО от милитаризации архипелага Шпицберген

Россия и Китай углубляют сотрудничество и закрепляют присутствие на архипелаге Шпицберген, пишет WSJ. Норвегия обеспокоена и готова пойти на жесткие меры по сдерживанию. Однако Москва предупреждает: использование архипелага в военных целях противоречит международному договору.

Мэтью Лаксмор (Matthew Luxmoore)

Баренцбург, Норвегия — Этот шахтерский поселок примерно в 1 200 километрах от Северного полюса принадлежит соосновательнице НАТО Норвегии. Однако зарплаты здесь платят в рублях, по телевизору показывают московские каналы, а в телефонах вставлены российские сим-карты.

В местной школе на улице, которая носит имя знаменитого русского путешественника, три десятка детей учатся по русской программе. Повсюду реет российский триколор.

Баренцбург расположен на заполярном архипелаге Шпицберген — геополитической аномалии, появившейся на свет по договору от 1920 года, который даровал Норвегии суверенитет над этой территорией, но вместе с тем предоставил другим странам, включая Россию, Китай и США, доступ при условии дальнейшей демилитаризации островов.

Сейчас зреют опасения, что ширящееся военное присутствие России в Арктике и угрозы президента Трампа аннексировать Гренландию окончательно нарушат десятилетия напряженного спокойствия на Крайнем Севере. В отличие от Гренландии, чьи воды, по ложному утверждению Трампа, "кишат российскими и китайскими кораблями", Россия и Китай не только действительно присутствуют на Шпицбергене, но и углубляют сотрудничество.

Мэр норвежского городка Лонгйир, примерно в четырех часах езды на снегоходе от Баренцбурга, недавним утром провел рукой по карте Заполярья. Почти два десятка белых флажков к востоку и юго-востоку от Шпицбергена вдоль побережья Северного Ледовитого океана обозначают российские военные базы.

"Люди много обсуждают, что дальше скажет Трамп, — заявил мэр Терье Ауневик о 2600 жителях поселка, две трети из которых — граждане Норвегии. — Но мы придерживаемся стратегии: сохранять спокойствие и твердость и работать дальше с союзниками".

Эта стратегия десятилетиями служила опорой политики Норвегии в Арктике, но с некоторых пор оказалась под угрозой: окружающий мир становится все более непредсказуемым, а ее самые мощные альянсы — в первую очередь с США — подвергаются невиданным доселе испытаниям.

Бывшая периферия и задворки мировой политики становятся новыми горячими точками — особенно Арктика. И в Заполярье мало мест, более привлекательных, чем Шпицберген: мало того, что он расположен на кратчайшей траектории полета российских ракет в США, так еще и богат природными ресурсами, которые Норвегия столь ревностно берегла на протяжении десятилетий.

США и Норвегия утверждают, что китайский "научный центр" на Шпицбергене в действительности занимается военными исследованиями. В прошлом году единственный университет Шпицбергена запретил принимать китайских студентов после того, как служба внутренней разведки Норвегии назвала их угрозой безопасности.

Сегодня Россия стремится привлечь китайских и других иностранных ученых на новую исследовательскую станцию в Баренцбурге. Норвегия поддержала антироссийские санкции Запада, и отношения между Лонгйиром и Баренцбургом, еще недавно теплые, испортились.

В оживленной столовой российской государственной компании "Арктикуголь", которая фактически управляет Баренцбургом, шахтеры из подконтрольной России части Донбасса, потягивая пиво после целого дня под землей, винят Трампа в том, что он обострил мировую нестабильность. Представитель "Арктикугля" Дарья Слюняева опровергла предостережения президента США о кознях, которые Россия якобы строит в Арктике.

"Большая часть Арктики и так уже принадлежит России", — сказала Слюняева из своего кабинета в штаб-квартире компании, где в коридорах красуется государственная символика, а на стенах висят плакаты в советском стиле. — Все эти инсинуации о том, что Россия хочет большего, — пустые слова".

Но норвежские официальные лица в ответ указывают на целую вереницу заявлений Москвы. В частности, российский МИД усомнился в суверенитете Осло над Шпицбергеном, который составляет почти пятую часть территории Норвегии, а высокопоставленные законодатели от правящей партии предложили договориться с президентом США о разделе арктических территорий.

"Нам также важно усилить позиции на Шпицбергене, который находится в непосредственной близости от Северного флота, — заявил в январе прошлого года генерал в отставке Андрей Гурулев, ныне депутат парламента. По его словам, вместо совместного освоения нужно переходить к российскому управлению, создавая базы, влияющие на весь арктический регион, и развивать ледокольный флот. "Нужно смело обозначать свои интересы, ничего не стесняясь", — добавил он.

Со своей стороны, Норвегия также стремится укрепить контроль над Шпицбергеном. Она усилила морское патрулирование с помощью фрегатов, ужесточила правила для иностранцев и заговорила о разведке прилегающего морского дна с залежами ценных редкоземельных металлов, крайне востребованных современной промышленностью. Осло объявил 2026 год "Годом тотальной обороны" и призвал к участию норвежцев всех возрастов — от рыбаков, которых готовят обнаруживать подозрительные суда, до школьников, которых учат оказывать первую помощь.

У архипелага есть явные слабые места. В январе судно с продовольствием остановилось в пути из-за технических неполадок, в результате чего острова на несколько дней остались без новых поставок провианта. Подводные кабели, обеспечивающие подключение архипелага к интернету, уязвимы для саботажа.

"Удаленность Шпицбергена — его уязвимость", — объясняет юрист из Осло Хедвиг Му. Она выросла на Шпицбергене и ранее была заместителем директора внутренней разведки.

В вопросах обороны Шпицбергена Норвегия давно полагается на США. Осло обеспечил американским военным доступ к базам на материке и снабжает союзников информацией о российских подводных лодках, курсирующих в так называемом Медвежьем проливе, который отделяет архипелаг от остальной Норвегии.

Некоторые чиновники в Осло утверждают, что Норвегия должна разместить на Шпицбергене военные силы и средства ради сдерживания. По мнению Москвы, это противоречит международному договору от 1920 года, запрещающему использование архипелага в военных целях.

Эксперт по Арктике из независимого Института Фритьофа Нансена в предместьях Осло Андреас Эстхаген сказал, что Россия могла бы в ответ на это вторгнуться на архипелаг, чтобы отстоять доступ к Медвежьему проливу и защитить Кольский полуостров, где базируются крупнейшие в мире арсеналы ядерного оружия.

"Очевидно, что Шпицберген — это костяшка домино, которая упадет второй или третьей в случае реального конфликта между НАТО и Россией, — сказал Эстхаген. — Не думаю, что это самый реалистичный сценарий, однако он все же вероятнее, чем несколько месяцев назад, поскольку США подрывают как НАТО, так и территориальный суверенитет".

Русские в Баренцбурге лишь смеются над перспективой войны в Арктике. Они говорят, что Москва сосредоточена на том, чтобы сохранить присутствие на Шпицбергене, гораздо более скромное, чем прежде. "Наша цель — сберечь оставшееся", — утверждает Петр Граматик, 24-летний священник Русской православной церкви из Баренцбурга.

Консул России в Баренцбурге Андрей Чемерило в письменном комментарии осудил норвежские санкции и заявил, что все стороны должны соблюдать договор о Шпицбергене. Он предостерег Норвегию и НАТО от "попыток включить архипелаг в свои военные планы".

Чемерило сказал, что Россия заслужила право присутствовать на Шпицбергене своим вкладом в исследование архипелага. Местный музей в Баренцбурге посвящен многовековому присутствию России на островах. По словам Москвы, русские поморы опередили даже европейских исследователей, открывших эту землю в конце XVI века.

Фрески советской эпохи по всему Баренцбургу с лозунгами вроде "Наша цель — коммунизм!" напоминают о временах расцвета, когда поселок был в три раза больше, чем сейчас, и служил олицетворением социализма на территории НАТО.

В разгар холодной войны Москва держала на Шпицбергене аэродром и три шахтерских поселка с самыми современными амбулаториями и круглосуточными столовыми. Сегодня горнодобывающее дело поставлено гораздо скромнее и, по сути, убыточно. Слюняева говорит, что из-за ужесточения контроля Осло Баренцбургу приходится запрашивать разрешение Норвегии даже на то, чтобы перекрасить стареющие здания.

В настоящее время города Шпицбергена практически не сотрудничают. Норвежский губернатор время от времени посещает Баренцбург, чтобы пообщаться с жителями и обсудить их проблемы. Он выступает в актовом зале Российского культурного центра, украшенном выцветшими картинами спортивных соревнований и культурных мероприятий, некогда проводившихся совместно с норвежцами.

В Лонгйире владельцы морского ресторана Kroa недавно решили выбросить мраморный бюст революционера и коммуниста Владимира Ленина — подарок из Баренцбурга. Но, по словам одного из владельцев, бюст оказался настолько тяжелым, что они не смогли его сдвинуть, поэтому его решили задрапировать большим украинским флагом.