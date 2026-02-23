В России начнут серийное производство многоцелевого октокоптера "Воробей-15"

Аппарат предназначен для снабжения российских подразделений в зоне СВО, сообщил исполнительный директор КБ "Спектр" Андрей Братеньков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Серийное производство многоцелевого октокоптера "Воробей-15" для снабжения российских подразделений в зоне СВО стартует в феврале. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор КБ "Спектр" (Новосибирск) Андрей Братеньков.

"На основе разработанного и серийно выпускаемого КБ "Спектр" пропеллера 15х7х3 в феврале в серийное производство выходит транспортный многоцелевой октокоптер "Воробей-15", способный нести полезную нагрузку весом 15 кг. < ...> "Воробей-15" позволит в первую очередь решать логистическую задачу", - добавил Братеньков.

Он также рассказал о преимуществах аппаратов, построенных по схеме октокоптера. "В первую очередь, данная схема дает возможность использовать серийно выпускаемые двигатели уже в новом качестве. Кроме того, у октокоптера восемь пропеллеров. Если один пропеллер подстрелят, то квадрокоптер падает с вероятностью в 100%. А октокоптер продолжит плохо, но лететь. Это говорит об определенной надежности и эффективности машины", - подчеркнул Братеньков.