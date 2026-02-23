Польша намерена возглавить Европу, сместив Германию и Францию

Источник изображения: topwar.ru

Время Германии и Франции уже прошло, Европе нужен новый лидер, и он уже есть — это Польша. По крайней мере, так считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

Польский министр в интервью немецкой прессе не стал размениваться по мелочам, а сразу заявил, что у Польши имеются планы возглавить Европу, и они уже в процессе реализации. По его словам, Германия и Франция уже утратили свои позиции и на сегодняшний день не могут претендовать на роль европейских лидеров. А вот Польша может и уже делает это.

На сегодняшний день у Польши больше танков, чем у Германии, Франции и Британии вместе взятых. При этом эти три страны практически не вкладываются в свои армии, а значит, отрыв увеличится еще больше. По планам Варшавы, через несколько лет у Польши должна быть самая мощная в Европе сухопутная армия.

Германия и Франция вместе сегодня слишком мало из себя представляют в политическом плане, чтобы руководить Европой.

Согласно заявлению Сикорского, на данный момент Польша готова отказаться от требований репараций от Германии, но потребовать их от России как преемницы Советского Союза. По его словам, положенные Польше компенсации достались СССР, поэтому поляки намерены их стребовать с Москвы.