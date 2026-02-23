"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"

"Ростех" поставил в войска новую партию ЗУР для комплексов "Панцирь"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил для Минобороны РФ партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства "Панцирь", сообщила госкорпорация "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня защитника Отечества поставил Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства "Панцирь". В войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата", - говорится в сообщении "Ростеха".

ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" позволяют увеличить боекомплект в пусковых установках с 12 до 48 ракет. Количество средств поражения варьируется комбинацией штатных и мини-ЗУР.

"Зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь" – одни из наиболее эффективных систем в своем классе. Они надежно защищают российское небо и подтверждают свои характеристики в реальных условиях. На их счету уничтожение сложных целей, в том числе поражение ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM", - следует из сообщения.

ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне.

Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений.