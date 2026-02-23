Тяжелый БТР на базе танка Т-72Б3 выдержал попадание 50 дронов ВСУ

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "В свете событий"

Российские бойцы продолжают создавать тяжелые бронетранспортеры на базе отечественных танков различных типов. В разное время на линии боевого соприкосновения встречались такие БТР на базе Т-54/55, Т-62 и Т-80БВ. Особенно много образцов такой техники было выполнено на основе различных версий Т-72.

Еще один вариант средства доставки пехоты, уже из Т-72Б3М, представлен в телеграм-канале "В свете событий". Бронемашина получила расплетенные тросы, которые создают первый уровень защиты на значительном расстоянии от основной брони. Затем идут решетка и блоки динамической защиты. Кроме того, имеются средства радиоэлектронной борьбы, установленные на крыше.

Во время одного из боев этот объект выдержал попадание 50 вражеских дронов. При этом, судя по внешнему виду, причиненный ущерб оказался минимальным - полевая модернизация отработала великолепно и подтвердила свою феноменальную степень защищенности.

Алексей Брусилов