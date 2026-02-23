Британская акустическая система SONUS вычислит расположение вражеской артиллерии по звуку выстрела

SONUS

Во время боя всем его участникам жизненно важно знать, откуда ведет огонь артиллерия противника. Поэтому британская оборонная компания Leonardo UK разработала пассивную акустическую систему обнаружения вражеских орудий SONUS, которая определяет их месторасположение на основе анализа звука.

Система фиксирует три типа сигналов, исходящих во время выстрела пушки или миномета — дульный взрыв при расширении газов внутри ствола, сверхзвуковой хлопок, создаваемый ударной волной и звук разрыва снаряда. В процессе анализа акустических характеристик каждого из них SONUS определяет тип оружия и его местонахождение с помощью установленных в нескольких местах датчиков (метод триангуляции). Подобные системы существуют уже не один десяток лет, однако, как утверждают военные эксперты, SONUS выводит данную концепцию на более высокий уровень, интегрируя в процесс определения местоположения систему GPS. Помимо этого, SONUS на 70 % легче своего предшественника — системы HALO.

Александр Агеев