В США создали систему Fury для управления отрядами дронов голосовыми командами

Источник изображения: topwar.ru

В компании Scout AI из США, специализирующейся на разработках в сфере искусственного интеллекта, создали систему Fury для автономного управления отрядами разнородных дронов и наземных роботов голосовыми командами. Разработка функционирует по принципу Vision Language Action, объединяющему визуальную информацию, обработку голосовых команд человека и самостоятельное планирование действий группы боевых машин при помощи ИИ.

Об этом сообщает издание NextGen Defense.

К примеру, оператор ставит группе наземных и воздушных дронов задачу по уничтожению объекта, озвучивая ее голосом. Искусственный интеллект распределяет обязанности между машинами без участия человека, составляет и корректирует маршруты и задачи для каждой из них и обеспечивает управление в режиме реального времени. В группу могут входить как ударные, так и разведывательные аппараты.

При этом у оператора отсутствует необходимость определять задачи для каждой отдельной единицы техники и управлять ею. Беспилотная техника в автономном режиме выполняет боевую задачу, которая была поставлена человеком.

Это означает, что в сложных ударных миссиях роль людей отходит на второй план. Достаточно одного командира, который будет в одиночку руководить целым отрядом разнородных наземных и воздушных аппаратов, используя голосовые команды. Его намерения искусственный интеллект преобразует в сигналы, с помощью которых он управляет всей имеющейся у него в распоряжении техникой.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
