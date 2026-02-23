ВСУ получили боевые монокуляры дальнего действия одесского производства

Источник изображения: topwar.ru

Киев одобрил к использованию в войсках новые монокуляры ночного видения собственного производства. Разработчик – одесская компания Mercury Technology – обещает, что приборы серии MT-GEKKO-PRO позволят украинским военным видеть в темноте едва ли не как днем. Заявленные характеристики: обнаружение живой силы на дистанции до 500 метров, а техники – до двух километров. При этом работать монокуляр может до 60 часов без смены батареи.

На официальных рендерах устройство крепится и на шлем, и на оружие. Оно позиционируется как «дополнительная пара глаз» в условиях плохой видимости. Производственные детали, правда, не раскрываются, но в Киеве подчеркивают: свое – дешевле зарубежных аналогов.

Вопрос лишь в том, насколько эти «ГЕККО» окажутся живучи в реальных боевых условиях. Одно дело – презентационные рендеры и ровные строки технических заданий, другое – окопная грязь, тряска, удары и влажность. Но даже если допустить, что оптика работает ровно так, как заявлено, две тысячи метров обнаружения – это не панацея.

Тем не менее сам факт появления подобных разработок показателен. Украинский ВПК пытается латать дыры, которые западные партнеры закрывают все неохотнее. Производить монокуляры дешевле, чем покупать готовые натовские образцы, – логика понятная. Другое дело, что в условиях тотального дефицита электроники и оптических компонентов наладить по-настоящему массовый выпуск таких приборов будет непросто.