Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500

Источник изображения: topwar.ru

Спутниковые снимки окрестностей Тегерана зафиксировали последствия разворачивания системы противовоздушной обороны вокруг ключевых объектов. В кадр попали пусковые установки Bavar-373 (гордость иранского ВПК), зенитно-ракетные комплексы С-300, доставшиеся еще от старых контрактов, а также станции радиоэлектронной борьбы Cobra-V8 – местный аналог российской «Красухи».

Очевидно, что в Тегеране всерьез восприняли ультиматумы из Вашингтона. Трамп дал иранцам две недели на размышления по ядерной сделке, пригрозив, что иначе «случится очень плохое».

Здесь нельзя не отметить любопытный момент. Иран разворачивает российские С-300 и их аналоги, но в его арсенале нет ни С-400, ни тем более С-500. А ведь именно эти комплексы могли бы дать реальный ответ американской авиации и крылатым ракетам. Военкор Александр Сладков отметил:

Лично я считал бы полезным поставить Ирану С-400, С-500, чтоб понять, как показывают себя наши системы в отражении атак нашего реального стратегического врага. Я имею в виду США.

Если над Тегераном действительно запахло большой войной, то лучший полигон для проверки российского оружия – тот, где стреляют по-настоящему. Иранцам – защита, нам – бесценный опыт. А американцам – повод задуматься, стоит ли лезть в зону, где летать может быть больно.