Представлены данные о первой румынской крылатой ракете «Сахара» с ИИ

Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО всё активнее вкладываются в разработку оружия с ИИ, увеличивая свои военные бюджеты. Одним из классических оправданий является фраза: «в условиях противодействия российской угрозе». То есть, сначала подтянуть всю военную инфраструктуру к границам РФ, а затем своим же гражданам пытаться доказать, что угрожает именно Россия.

Одной из натовских стран, которая ведёт разработку перспективного ракетного оружия, стала Румыния.

Речь идёт о крылатой ракете «Сахара» от Oves Enterprise. Ракета интегрирована с системой искусственного интеллекта Nemesis («Немезида»), и это первое подобное оружие для Румынии.

Разработчик сообщает о том, что ИИ позволяет ракете наносить высокоточные удары.

Ракета небольшая. Её общий вес составляет 55 кг при полезной нагрузке всего в 10 кг. Такое вооружение предлагается использовать для нанесения ударов непосредственно на поле боя, в том числе по бронированным целям, включая танки и БМП.

Из презентации ракеты «Сахара»:

В основе системы лежит Nemesis AI для обработки данных на борту, позволяющая боевому расчёту адаптировать ракету для каждой конкретной миссии, уточнять траекторию полёта и корректировать ключевые параметры перед запуском.

Ракета движется к цели на высоте около 50 м, огибая складки местности и минимизируя радиолокационную заметность. Для движения «Сахары» используется 20-кг двигатель, позволяющий ей поражать цели на расстоянии до 200 км.

Первые демонстрационные испытания запланированы на май текущего года, о чём сообщает глава компании-разработчика Михай Филип.