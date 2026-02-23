Военнослужащий ВС РФ объяснил опасность использования Telegram в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Восток» используют отечественный мессенджер, поскольку пользователи Telegram в зоне специальной военной операции (СВО) могут поставить под угрозу как свою жизнь, так и жизни товарищей. Об этом заявил командир взвода с позывным Гектор, его слова 21 февраля привело Минобороны РФ.

«Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи», — отметил военнослужащий.

Он также подчеркнул, что Telegram представляет собой угрозу безопасности военнослужащих, поскольку его серверы находятся за границей, а значит, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить доступ к логам сообщений и телеметрии. Гектор заявил, что для управления подразделениями Telegram не используется.

В Западной группировке войск также высказались по поводу отечественного мессенджера. Боец с позывным Банзай 21 февраля отметил, что применять его достаточно удобно, а российское произвоодство обеспечивает безопасность военнослужащим.

