Войти
РИА Новости

Командир рассказал о российском военном мессенджере

346
0
+1
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С"
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Военный мессенджер РФ передает текст, видеозвонки и любые файлы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения, кроме того, он работает по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным "Гектор", слова которого приводит Минобороны РФ.

Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.

"Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи. В военном мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, отправка файлов любого объема и расширения", - рассказал "Гектор".

На этой неделе замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"