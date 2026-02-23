Военный мессенджер РФ передает текст, видеозвонки и любые файлы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском военном мессенджере реализованы функции обмена текстовыми сообщениями, видеозвонка, конференц-связи и отправки файлов любого объема и расширения, кроме того, он работает по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным "Гектор", слова которого приводит Минобороны РФ.

Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.

"Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи. В военном мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, отправка файлов любого объема и расширения", - рассказал "Гектор".

На этой неделе замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.