Восточный вектор: в Индии стартует активная фаза учений «МИЛАН-2026»

Как эти маневры закрепляют за Нью-Дели статус морской державы, а за Россией — роль ключевого стратегического союзника

В Индии началась активная фаза международных военно-морских учений «МИЛАН-2026». На фоне отсутствия среди участников стран НАТО и США, российский фрегат «Маршал Шапошников» оказался в авангарде одной из наиболее представительных групп. Для Москвы это возможность для демонстрации стратегического присутствия, а также своеобразный стресс-тест технологического союза с Нью-Дели: индийский флот и сегодня во многом опирается на российские кораблестроительные проекты.

Что отработают на учениях «МИЛАН-2026»

Активная фаза военно-морских учений «МИЛАН-2026» (хинд. Milan — «встреча») стартует 21 февраля возле восточного побережья Индии, сообщили в Минобороны РФ. Участие в них примут корабли Индии, Бангладеш, Таиланда, Индонезии, Мьянмы и Ирана. От России на маневры направлен фрегат «Маршал Шапошников». Делегацию возглавляет главнокомандующий флотом, адмирал Александр Моисеев.

Справка «Известий» Корабль «Маршал Шапошников» заложили в 1985 году на судостроительном заводе «Янтарь» как Большой противолодочный корабль проекта 1155. В 2016-м на «Дальзаводе» началась глубокая модернизация: обновили системы и усилили вооружение. Он получил комплексы «Калибр-НК» и «Уран», сменил класс и стал фрегатом. В 2021 году корабль вернулся в строй Тихоокеанского флота уже в новом статусе.

Активная часть учений, которая продлится до 25 февраля, разбита на несколько блоков. Первый, отработка огневого поражения — артиллерийские стрельбы по сложным воздушным и надводным мишеням. Второй, противолодочная охота — совместный поиск и обнаружение подводных лодок условного противника. Третий, гражданский и гуманитарный аспект — досмотр судов-нарушителей, представляющих угрозу гражданскому судоходству, и спасение людей, терпящих бедствие на воде.

Особое внимание уделено маневрированию в составе многонациональной группировки и выстраиванию защищенных каналов связи. Экипаж «Маршала Шапошникова» задействует и авиацию: вертолетчики проведут серию тренировочных вылетов с палубы фрегата.

Торжественное открытие учений 19 февраля прошло в атмосфере международного праздника. Портовый город принял парад из экипажей прибывших кораблей, а открылось шествие выносом флагов 74 государств-участников. Вдоль трибун промаршировали подразделения различных родов войск Индии, а затем — колонны иностранных делегаций.

Российский парадный расчет оказался одним из самых представительных. Зрители тепло приветствовали наших моряков, что подчеркивает особый статус отношений между странами. Как отмечают индийские организаторы, присутствие России — это подтверждение глубоких исторических связей и готовности совместно противостоять вызовам в мировом океане.

Учения «МИЛАН» проводятся военно-морскими силами Индии раз в два года, начиная с 1995 года.

Где проходят крупнейшие военно-морские смотры

За последние 30 лет Индия прошла путь от региональной силы до полноценной великой морской державы, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В Вишакхапатнаме проходит не только оперативная фаза, но и масштабный Международный флотский смотр (International Fleet Review), который принимает лично президент Индии, — рассказал «Известиям» эксперт. — Это важнейший дипломатический жест, демонстрирующий всему миру национальное единство и морские амбиции Нью-Дели. Со стороны России статус учений подтвержден присутствием главнокомандующего ВМФ.

Для России участие в таких учениях — не только вопрос дипломатии, но и отработка практического взаимодействия в многонациональной среде, считает Болтенков. По его мнению, основные центры военно-морской активности смещаются на Восток, в то время как на Западе подобных массовых мероприятий с участием десятков стран в последние годы практически не наблюдается.

По словам эксперта, интересно взглянуть на состав участников, среди которых мощная азиатская коалиция — Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Филиппины. Последние активно строят современный флот, уходя от использования американских судов времен Второй мировой. Показательно и отсутствие в первых рядах ключевых игроков НАТО — Великобритании, Франции или Германии, а США были заявлены, но не приехали.

Отдельно Болтенков отметил техническую составляющую индийского флота, представленного на параде. Значительная часть этих кораблей была либо построена в СССР или современной России, или с непосредственным нашим участием.

— Это и эсминцы проекта 61МЭ (типа «Раджпут»), которые Индия успешно эксплуатирует до сих пор, и фрегаты проекта 11356 (типа «Талвар»), и подводные лодки проекта 877ЭКМ. Даже крупные вспомогательные суда, такие как танкер INS Jyoti, — это наши проекты, — напомнил эксперт.

Тот факт, что российское вооружение десятилетиями составляет костяк флота одной из мощнейших держав мира, подтверждает высочайший уровень нашего технологического партнерства. «Милан-2026» наглядно демонстрирует видение Индией открытого и инклюзивного морского порядка, где Россия остается стратегическим и надежным союзником, подчеркнул он.

Как Индия строит отношения с Россией и США

Важно понимать: Индия формальным не считается военным союзником ни для России, ни для США. Мы имеем дело с прагматичным партнерством. Эта черта их стратегии неизменна еще с советских времен: даже когда Москва была ключевым поставщиком вооружений, Нью-Дели активно закупал британские и французские технологии, напомнил «Известиям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

— Сегодня Индия стремится поддерживать ровные отношения со всеми крупными мировыми игроками. Это не «колебания», а осознанный курс на диверсификацию, который особенно заметен на рынке вооружений, — подчеркнул он.

Вашингтон продолжит оказывать давление на Нью-Дели, пытаясь продвигать свою санкционную политику и ограничивать возможности России, считает Крамник. Однако у этого давления есть четкий предел.

Для США Индия — критически важный элемент в архитектуре сдерживания Китая. Учитывая статус республики как ядерной державы и ее давние пограничные споры с Пекином, американцы не станут «переходить грань» в давлении. Они заинтересованы в Нью-Дели как в региональном противовесе КНР гораздо больше, чем в формальном соблюдении санкционного режима, уточнил эксперт.

— Участие в нынешних учениях кораблей Ирана, Индонезии и Таиланда порождает дискуссии о формировании нового контура безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако говорить о создании нового блока преждевременно, — полагает Илья Крамник.

Контуры безопасности и оборонительные альянсы — это всегда жестко формализованные отношения с конкретными взаимными обязательствами, считает эксперт. На текущем этапе наблюдается иное: группу стран, чьи взгляды на мироустройство и региональную безопасность в данный момент совпадают. Это клуб по интересам и площадка для диалога, а не военный пакт.

Скорее всего Индия продолжит закупать американское вооружение, не отказываясь при этом от российских технологий и совместных учений. Эта модель «баланса сил» останется основой индийской политики в обозримом будущем, подвел итог эксперт.

Для «Маршала Шапошникова» эти учения стали продолжением долгого похода. Ранее фрегат успешно отработал задачи в рамках маневров «Марумекс-2025» совместно с ВМС Мьянмы, где акцент был сделан на борьбе с морскими и воздушными дронами.

После окончания «МИЛАН-2026» российский боевой корабль продолжит выполнение задач в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона, укрепляя присутствие России в ключевых точках мирового судоходства.

