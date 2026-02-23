Австралия заказала тяжёлые десантные корабли для переброски войск через океан

Источник изображения: topwar.ru

Австралийское Минобороны и местная судостроительная компания Austal подписали контракт примерно на четыре миллиарда долларов. Сделка производителя с правительством страны предполагает заказ на строительство восьми тяжелых десантных кораблей-доков LCH 100.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые боевые корабли позволят австралийским Вооруженным силам осуществлять десантные операции, реализовывать логистические задачи, оказывать гуманитарную помощь и участвовать в ликвидации стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе. Но, прежде всего, Австралия заказала тяжелые десантные катера для переброски войск через океан.

Длина корпуса боевого корабля составляет примерно 100 метров, а ширина – 16 метров. Он имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн.

Корабль способен перевезти до 200 военнослужащих плюс, к примеру, шесть танков M1A2 SEP V3 Abrams или девять австралийских боевых машин пехоты Redback.

Предполагается спустить на воду первый такой LCH уже в этом году, а последний восьмой – в 2038-м.

Данное средство доставки не просто способно перевезти тот или иной груз. С его помощью можно доставить небольшую воинскую группировку вместе с военной техникой и высадить ее на побережье, даже если там нет оборудованных причалов.

Он может десантировать людей и технику через носовую аппарель прямо на берег, если есть возможность к нему подойти. В более сложных условиях корабль остается за пределами зоны прибоя, осуществляя высадку через кормовую аппарель с помощью плавучей техники, к примеру, катеров меньшего размера либо плавающих ББМ или БТР.