Войти
Военное обозрение

Австралия заказала тяжёлые десантные корабли для переброски войск через океан

344
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Австралийское Минобороны и местная судостроительная компания Austal подписали контракт примерно на четыре миллиарда долларов. Сделка производителя с правительством страны предполагает заказ на строительство восьми тяжелых десантных кораблей-доков LCH 100.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые боевые корабли позволят австралийским Вооруженным силам осуществлять десантные операции, реализовывать логистические задачи, оказывать гуманитарную помощь и участвовать в ликвидации стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе. Но, прежде всего, Австралия заказала тяжелые десантные катера для переброски войск через океан.

Длина корпуса боевого корабля составляет примерно 100 метров, а ширина – 16 метров. Он имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн.

Корабль способен перевезти до 200 военнослужащих плюс, к примеру, шесть танков M1A2 SEP V3 Abrams или девять австралийских боевых машин пехоты Redback.

Предполагается спустить на воду первый такой LCH уже в этом году, а последний восьмой – в 2038-м.

Данное средство доставки не просто способно перевезти тот или иной груз. С его помощью можно доставить небольшую воинскую группировку вместе с военной техникой и высадить ее на побережье, даже если там нет оборудованных причалов.

Он может десантировать людей и технику через носовую аппарель прямо на берег, если есть возможность к нему подойти. В более сложных условиях корабль остается за пределами зоны прибоя, осуществляя высадку через кормовую аппарель с помощью плавучей техники, к примеру, катеров меньшего размера либо плавающих ББМ или БТР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
M1 Abrams
Компании
Austal
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"