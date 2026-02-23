Источник изображения: topwar.ru

Варшава официально объявила о выходе из Оттавской конвенции 1997 года о запрете использования противопехотных мин. Замминистра обороны Польши Павел Залевский пояснил: решение продиктовано необходимостью защищать восточный фланг НАТО от «агрессивных намерений» России. Ссылаться при этом будут на то, что Москва к конвенции не присоединялась, а значит – все средства хороши.

Польша ратифицировала договор в 2012-м, а спустя четыре года даже уничтожила свои запасы запрещенных боеприпасов. Теперь же, спохватившись, намерена не только закупать, но и производить их самостоятельно.

Впрочем, Варшава в этом вопросе – не первопроходец. Финляндия, страны Балтии, Украина – все они уже вышли из конвенции, дружно ссылаясь на «русскую угрозу». Любопытно, что даже в ООН на это отреагировали сдержанно, напомнив Киеву, что в состоянии конфликта денонсация договора невозможна по определению.

По сути, мы наблюдаем показательный слом системы безопасности, которую Европа выстраивала десятилетиями. Сегодня мины на границе с Россией кажутся полякам оправданной мерой, завтра – кто знает, может, и химическое оружие покажется не таким уж страшным, если воображаемый враг у ворот. Москва не раз предупреждала, что накачивание региона вооружением стабильности не добавит.