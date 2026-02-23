«Большая ошибка»: постпред США предостерёг Европу от закупок собственного оружия

Источник изображения: topwar.ru

Постпред США при Евросоюзе Эндрю Паздер предостерег Европу от «серьезной ошибки», по его мнению, выражающейся в предпочтении к закупкам собственных, а не американских вооружений.

В интервью изданию Bloomberg Паздер заявил, что правило «Сделано в Европе» будет прямо противоречить не только условиям, но и духу согласованного в Шотландии рамочного соглашения о торговле.

Американский постпред:

Думаю, это будет серьезной ошибкой. Я сказал бы, особенно в сфере обороны.

Как отмечает американская пресса, США еще в начале февраля пригрозили Европе ответными мерами, если те будут закупать свое, а не американское оружие. Вашингтон решительно выступает против любых изменений в Директиве, препятствующей любым ограничениям возможностей американского ВПК. Администрация США считает недопустимой поддержку правительствами стран Евросоюза собственной военной промышленности. Американцы прямо называют стремление Европы развивать собственный ВПК «протекционистской и дискриминационной политикой», направленной на вытеснение американских компаний со своего рынка.

При этом Белый дом требует от европейских членов НАТО тратить на оборону не менее 5% от ВВП, закупая вооружения у американских производителей. Однако не все страны ЕС согласны с этим требованием США и в ущерб американским интересам стремятся закупать вооружения и военную технику преимущественно европейского производства.