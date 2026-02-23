Войти
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве

Мединский и Костюков на Совбезе доложили Путину об итогах переговоров в Женеве

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил участников трехсторонних переговоров по Украине в Женеве рассказать об их итогах.

"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович. Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из Министерства обороны", — сказал он.

Темой совещания стали меры по повышению эффективности исследований в интересах обороноспособности страны.

Предыдущее прошло 6 февраля. Тогда на повестке дня было обеспечение информационной безопасности в сфере связи, а также предотвращение и ликвидация паводков и природных пожаров в 2026 году.

Мирный процесс по Украине

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам главы российской делегации, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Путину.

После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Американскую группу возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

В Швейцарию также приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. За происходящим также собирались наблюдать представители Германии, Франции и Италии, однако, как во вторник рассказал источник РИА Новости, европейцев на мероприятие не пустили, они "просто сидели и ждали".

До этого в конце января переговорщики дважды обсуждали нерешенные вопросы американского мирного плана в Абу-Даби. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, в Вашингтоне признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

