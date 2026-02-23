Путин предложил членам Совбеза обсудить исследования в интересах обороны

Путин предложил членам Совбеза обсудить эффективность исследований для обороны

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с Совбезом меры по эффективности исследований в интересах обороны.

"У нас сегодня важный и очень интересный, считаю, вопрос на повестке дня о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.