Аракчи назвал политику США в отношении Ирана враждебной

Аракчи: Иран не считает американцев врагами

Иран не считает американцев врагами, а считает враждебной политику властей США. Об этом 20 февраля сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Прежде всего, мы не считаем американское государство, американцев врагами. Но мы расцениваем как враждебную политику американского правительства в отношении Ирана», — заявил Аракчи в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Он также подчеркнул, что успех сделки зависит полностью от Соединенных Штатов, и добавил, что соглашение по иранской ядерной программе достижимо только в том случае, если США проявят уважение к Ирану. Министр отметил, что вопрос иранского ядерного досье не может быть решен военными методами, и назвал дипломатию единственным решением.

Аракчи в этот же день провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Исламской Республики. Отмечалось, что со стороны России подтверждена поддержка переговорного процесса при уважении прав Ирана и принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о готовности дать Ирану 15 дней для заключения сделки с Соединенными Штатами. По словам американского лидера, 10–15 дней является максимумом для достижения тех или иных договоренностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США. Он уточнил, что Москва продолжает развивать отношения с Тегераном, и призвал стороны конфликта к сдержанности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ