Береговая охрана Филиппин закупает в США самолеты "Кинг Эйр"

ЦАМТО, 20 февраля. Береговая охрана Филиппин инициирует процесс приобретения в США трех турбовинтовых самолетов линейки "Кинг Эйр" для расширения ситуационной осведомленности об обстановке на море и проведения поисково-спасательных операций.

Как сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на опубликованное 17 февраля Береговой охраной Филиппин заявление, командующий Береговой охраной Ронни Гил Гаван и помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Нох подписали соответствующее письмо с предложением и принятием предложения во время состоявшейся накануне встречи.

По информации Navalnews.com, приобретение будет финансироваться за счет средств американской программы "Иностранное военное финансирование" (FMF). Стоимость приобретения, конкретная модификация самолетов и сроки их поставки пока не раскрываются.

Подписание документа состоялось после серии инцидентов в территориальных водах и исключительной экономической зоне Филиппин, которые подтвердили острую необходимость в поставке средств для быстрого и эффективного проведения поисково-спасательных операций. Так, в прошлом месяце в Западно-Филиппинском море опрокинулось судно MV Devon Bay, шедшее под сингапурским флагом, а более 60 человек погибли при крушении пассажирского парома MV Trisha Kerstin 3 у берегов провинции Басилан.

В настоящее время авиапарк Береговой охраны Филиппин состоит из двух самолетов BN-2A-21, одного Цессна-208B "Гранд Караван" и двух вертолетов H-145.

Помимо приобретения самолетов, должностные лица двух стран обсудили вопросы оптимального планирования поисково-спасательных операций на примере Береговой охраны США и внедрения передовых методов в деятельность филиппинской службы. В ходе встречи также обсуждались вопросы более широкого участия США в модернизации Береговой охраны Филиппин.