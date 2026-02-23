Войти
Бывший премьер-министр России Степашин допустил завершение СВО в 2026 году

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Степашин: рассчитываю, что цели СВО будут решены в 2026 году

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин 20 февраля допустил, что цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты уже в 2026 году.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в рамках СВО], будут решены», — сказал он в разговоре с ТАСС.

По мнению Степашина, спецоперация может закончиться после освобождения Россией последних укрепленных городов в Донбассе — Славянска и Краматорска. Он также подчеркнул, что мир на Украине мог наступить уже после саммита РФ и США в Анкоридже в августе прошлого года, если бы не вмешательство Европы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 февраля сообщил, что военная победа России в спецоперации уже просматривается по целому ряду параметров. По его словам, необходимо также думать о том, что будет после этого. Он отметил, что цель победы — в том, чтобы не допустить новых конфликтов.

Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев 16 января доложил министру обороны России Андрею Белоусову, что военнослужащие его подразделений наступают на всех четырех направлениях своей работы с общим фронтом более 320 км. Кузовлев доложил, что в декабре силами «Запада» были взяты под контроль шесть населенных пунктов.

