Источник изображения: topwar.ru

Российская армия в зоне СВО имеет превосходство над ВСУ практически во всем. К такому выводу пришла военная разведка США. Пентагон уже подготовил соответствующий доклад для Конгресса США.

Разведывательное управление американского Министерства войны провело оценку соотношения сил России и Украины в зоне СВО и пришло к выводу, что на конец 2025 года российская армия сохраняет «общее преимущество» над ВСУ по ключевым показателям. К ним американцы отнесли превосходство в наземных войсках, включая артиллерийские и ракетные системы, логистике, потенциале формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах, а также в применении ударных сил. А вот по беспилотникам разведка США говорит о паритете.

ВСУ, в свою очередь, сталкиваются с множеством проблем, в первую очередь из-за командиров, не способных внедрить стандарты НАТО и западный стиль командования. Кроме того, у ВСУ не хватает личного состава, артиллерийских снарядов и средств ПВО.

Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе.

Между тем в Киеве продолжают рассказывать сказки о том, что ВСУ якобы наступают, а российские войска несут «огромные потери». На сайт официального издания Минобороны Украины «АрмияInform» лучше вообще не заходить, судя по опубликованным там новостям, украинская армия стоит под Москвой, а у ВС РФ практически не осталось самолетов и танков. И вот эта вся муть доводится до западных партнеров Киева, после чего следуют выводы, что Россия не в состоянии выиграть в конфликте.