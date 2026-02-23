Войти
Военное обозрение

Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО

395
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия в зоне СВО имеет превосходство над ВСУ практически во всем. К такому выводу пришла военная разведка США. Пентагон уже подготовил соответствующий доклад для Конгресса США.

Разведывательное управление американского Министерства войны провело оценку соотношения сил России и Украины в зоне СВО и пришло к выводу, что на конец 2025 года российская армия сохраняет «общее преимущество» над ВСУ по ключевым показателям. К ним американцы отнесли превосходство в наземных войсках, включая артиллерийские и ракетные системы, логистике, потенциале формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах, а также в применении ударных сил. А вот по беспилотникам разведка США говорит о паритете.

ВСУ, в свою очередь, сталкиваются с множеством проблем, в первую очередь из-за командиров, не способных внедрить стандарты НАТО и западный стиль командования. Кроме того, у ВСУ не хватает личного состава, артиллерийских снарядов и средств ПВО.

Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе.

Между тем в Киеве продолжают рассказывать сказки о том, что ВСУ якобы наступают, а российские войска несут «огромные потери». На сайт официального издания Минобороны Украины «АрмияInform» лучше вообще не заходить, судя по опубликованным там новостям, украинская армия стоит под Москвой, а у ВС РФ практически не осталось самолетов и танков. И вот эта вся муть доводится до западных партнеров Киева, после чего следуют выводы, что Россия не в состоянии выиграть в конфликте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"