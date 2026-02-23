В Генштабе сообщили о возникновении зон сплошного огневого поражения

Рудской: на СВО появились зоны сплошного огневого поражения

В зоне специальной военной операции (СВО) можно наблюдать зоны сплошного огневого поражения, охватывающего расстояние до 15 км перед линией фронта. Об этом 20 февраля сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения», — сказал Рудской в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

Он добавил, что данные территории стали местом, откуда российские военнослужащие (ВС РФ) могут уничтожать не только технику и вооружение, но и за личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом украинские боевики благодаря такой тактике не имеют возможности концентрировать силы близ линии боевого соприкосновения для реализации наступлений.

Рудской также сообщил, что с начала СВО ВСУ потеряли более 1 млн солдат. Он сообщил, что за минувший год российскими военнослужащими было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории. Два месяца 2026-го года принесли с собой новые успехи: ВС РФ освободили еще более 600 км.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ