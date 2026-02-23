Войти
Вестник Мордовии

Экипаж Ка-52М поставил мировой рекорд сбив 25 БпЛА противника

394
0
+1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские боевые вертолеты Ми-28Н/НМ и Ка-52/М выполняют разнообразные задачи в ходе специальной военной операции. Они применяются для уничтожения разнообразных наземных целей, в том числе бронированных и хорошо защищенных. Привлекают их и для борьбы с разнообразными беспилотниками, которыми формирования киевского режима пытаются наносить по нашей территории террористические удары.

Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета" в четверг разместил у себя видео, где показана ударная работа экипажа модернизированного Ка-52М. Командир экипажа капитан Е. и штурман-оператор старший лейтенант К. поставили настоящий мировой рекорд, за два выполненных боевых вылета они смогли сбить, ни много ни мало, двадцать пять вражеских беспилотников!


Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета"


В ходе первого вылета превратились в щепки 14 вражеских дронов, а во второй - еще одиннадцать. Настоящие профессионалы своего дела достойны самых высоких государственных наград.

Отмечается, что вертолет вел огонь поступившими 30-мм снарядами, которые снабдили взрывателями, имеющими управляемый дистанционный подрыв. Такие новинки дают возможность еще более эффективно бороться с воздушными целями.

Недавно об этой разработке рассказывали в Госкорпорации Ростех, а сейчас такие средства поражения - уже в войсках и демонстрируют высокую эффективность.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"