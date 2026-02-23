Экипаж Ка-52М поставил мировой рекорд сбив 25 БпЛА противника

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские боевые вертолеты Ми-28Н/НМ и Ка-52/М выполняют разнообразные задачи в ходе специальной военной операции. Они применяются для уничтожения разнообразных наземных целей, в том числе бронированных и хорошо защищенных. Привлекают их и для борьбы с разнообразными беспилотниками, которыми формирования киевского режима пытаются наносить по нашей территории террористические удары.

Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета" в четверг разместил у себя видео, где показана ударная работа экипажа модернизированного Ка-52М. Командир экипажа капитан Е. и штурман-оператор старший лейтенант К. поставили настоящий мировой рекорд, за два выполненных боевых вылета они смогли сбить, ни много ни мало, двадцать пять вражеских беспилотников!

Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета"

В ходе первого вылета превратились в щепки 14 вражеских дронов, а во второй - еще одиннадцать. Настоящие профессионалы своего дела достойны самых высоких государственных наград.

Отмечается, что вертолет вел огонь поступившими 30-мм снарядами, которые снабдили взрывателями, имеющими управляемый дистанционный подрыв. Такие новинки дают возможность еще более эффективно бороться с воздушными целями.

Недавно об этой разработке рассказывали в Госкорпорации Ростех, а сейчас такие средства поражения - уже в войсках и демонстрируют высокую эффективность.

Алексей Брусилов