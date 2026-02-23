Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе

Рудской: удары РФ снизили возможности Киева по оснащению ВСУ вооружениями

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские удары возмездия значительно снизили возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В 2025 году выросла интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре, сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".

"Это привело к значительному снижению возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой", - подчеркнул он.