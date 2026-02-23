Войти
РИА Новости

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

378
0
0
Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

Генерал Рудской: ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".

"Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", — сказал Рудской, уточнив, что в 2025 году потери противника в живой силе превысили 520 тысяч человек.

Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза, добавил генерал. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск, подчеркнул он.

Кроме того, по словам Рудского, ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов.

Как отметил генерал, российская армия в прошлом году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения СВО. Всего в 2025-м освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории, а с начала этого года под контроль ВС России перешли еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.

Другие заявления Рудского:

— успешные действия Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ;

— российская армия в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу;

— возможности ВПК киевского режима в результате ударов серьезно сократились;

— новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами;

— подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ города Запорожье;

— украинское командование, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед;

Главному оперативному управлению Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 20 февраля исполняется 324 года со дня образования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"