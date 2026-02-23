Генерал Рудской: ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".

"Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", — сказал Рудской, уточнив, что в 2025 году потери противника в живой силе превысили 520 тысяч человек.

Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза, добавил генерал. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск, подчеркнул он.

Кроме того, по словам Рудского, ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов.

Как отметил генерал, российская армия в прошлом году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения СВО. Всего в 2025-м освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории, а с начала этого года под контроль ВС России перешли еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.

Другие заявления Рудского:

— успешные действия Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ;

— российская армия в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу;

— возможности ВПК киевского режима в результате ударов серьезно сократились;

— новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами;

— подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ города Запорожье;

— украинское командование, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед;

Главному оперативному управлению Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 20 февраля исполняется 324 года со дня образования.