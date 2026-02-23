Персидский надрыв: с каким раскладом сил США и Иран подходят к конфликту

Американцы формируют рекордную группировку со времен вторжения в Ирак, у Тегерана есть потенциал для ответного удара

Вторая ударная группа США во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд» к ближайшим выходным достигнет восточной части Средиземного моря, что позволит ее авиакрылу принять участие в атаке на Иран, полагают эксперты. Американцы собирают в регионе самую большую воздушную группировку со времен вторжения в Ирак. Однако Ирану есть чем ответить на возможную агрессию — он обладает достаточным количеством баллистических, крылатых ракет и дальних дронов, чтобы одновременно ударить и по американским военным базам на Ближнем Востоке, и по Израилю. Когда может начаться конфликт, как он будет развиваться, и от чего зависит успех той или иной стороны — в материале «Известий».

Какие силы собирают США вокруг Ирана

На Ближнем Востоке обостряется кризис между Ираном и США. В течение нескольких дней в регион должна прибыть вторая американская авианосная ударная группа. Западные СМИ пишут, что к выходным эти силы будут готовы атаковать Исламскую Республику.

Источник CNN сообщил, что администрацию президента США оповестили о готовности вооруженных сил к операции после существенного наращивания флота и авиации в регионе. Wall Street Journal отмечает, что Штаты собирают самую большую воздушную группировку со времен вторжения в Ирак. По словам еще одного собеседника CNN, Дональд Трамп в частных беседах приводит аргументы как за, так и против военного вмешательства, и спрашивает мнения советников.

По сообщениям мониторинговых ресурсов, авианосец «Джеральд Форд» уже находится в Средиземном море. Ему нужно два-три дня для того, чтобы дойти до восточной части этой акватории и занять там позицию. Это уже позволит его авиакрылу принять участие в атаке на Иран, пусть и с дозаправкой в воздухе. Если же американское командование примет решение, что авианосец должен переместиться ближе к Персидскому заливу и оказаться рядом с «Авраамом Линкольном», это потребует дополнительно пять-семь дней.

— Считается, что пока эта группа не прибудет в район Ирана, то вряд ли Соединенные Штаты начнут какие-то активные действия, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Но, собственно, никто не мешает им нарушить это правило, потому что исходить в принятии решения они будут, видимо, из каких-то сиюминутных политических мотивов, понятных только им.

Американский авианосец несет несколько десятков ударных самолетов типа F/A-18 и F-35. В их интересах могут действовать самолеты радиоэлектронной борьбы, а также дальнего радиолокационного обнаружения. Кроме того, на авианосце располагаются и вспомогательные силы, а также, возможно, десантные средства и вертолеты.

По разным оценкам на американских кораблях и подводных лодках, которые находятся сейчас в Аравийском море, Персидском заливе и восточной части Средиземноморья, размещено более 600 крылатых ракет класса Томагавк.

Помимо морской составляющей продолжается усиление ВВС США на Ближнем Востоке. По данным мониторинговых ресурсов, перебрасываются 36 истребителей F-16 из Италии, Германии и Америки, а также 12 истребителей F-22. Уже передислоцированы десятки самолетов-заправщиков. Прибыли стратегические дроны-разведчики и несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. На территорию Израиля перебросили очередную батарею противоракетных систем THAAD.

Как может ответить Иран на военное вмешательство США

Ответные действия Ирана могут включать удары баллистическими ракетами и дронов-камикадзе дальнего радиуса действия типа «Шахед». Страна обладает большой линейкой ракет малой и средней дальности. Среди них, например, «Фатех-313» с радиусом действия до 500 км., «Зольфагар» с отделяемой боеголовкой и дальностью до 700 км. А «Шахаб-3», «Саджиль» и самая технологичная жидкотопливная ракета «Хорремшехр-4» могут поражать цели на расстоянии до 2-2,5 тыс. км.

По оценкам разведок США, Израиля и аналитических центров, в 2025 году Иран обладал крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке — до 3 тыс. единиц. В том числе способными нести тяжелые боеголовки массой 1 тыс. кг и больше. После «12-дневной войны» в июне 2025 года их число сократилось, однако всё еще достаточно, чтобы нанести массированные удары сразу по нескольким целям. Количество «Шахедов» точно неизвестно, но может измеряться десятками тысяч.

— Иран будет это всё использовать по целям в Израиле и по американским базам в регионе Персидского залива и вообще на Ближнем Востоке, — полагает Дмитрий Корнев. — Для защиты своей территории Иран будет использовать системы ПВО. Он планирует отразить большинство налетов ударной авиации США и Израиля. Хотя в июне 2025 года действия ПВО оказались нерезультативными: американцы и израильтяне сделали несколько сотен вылетов, но ни один самолет не был сбит.

Многое будет зависеть от того, как сложится обстановка в первые часы конфликта, полагает военный эксперт Юрий Лямин. Если США нанесут такой удар, что Иран не успеет быстро ответить, то ситуация для него станет значительно более тяжелой.

— Для Ирана крайне желательно нанести максимально быстрый встречный удар, — рассказал он «Известиям». — Тогда можно причинить больший урон и получить больше шансов на удачное завершение боевых действий. Стратегия Ирана — попытаться втянуть американцев в продолжительный региональный конфликт. Вряд ли администрация США хочет получить противостояние, которое будет продолжаться много месяцев.

Когда может начаться конфликт

— Авиационный кулак, который собран Соединенными Штатами около Ирана, беспрецедентен, и в ближайшие дни группировка будет только усиливаться. Каких-то свидетельств того, что американцы планируют выводить авиационную технику из региона, пока нет вообще. Соответственно, всё это — ружья, которые развешаны по стенам и могут выстрелить, — отметил Дмитрий Корнев.

Вполне вероятно, о том, будет ли начата операция, не знает даже американское военное командование, предположил Юрий Лямин.

— Возможно, что президент Трамп уже принял политическое решение, просто они это скрывают, — пояснил он. — Но возможно также, что решения до сих пор нет, и когда оно будет, сказать нельзя.

По мнению эксперта, после того как в ближайшие дни завершится сосредоточение сил в регионе, для американцев на несколько недель откроется окно возможностей. Если дальше тянуть, то будет нарастать усталость в войсках — невозможно длительное время быть в высокой степени готовности. Кроме того, долго держать столь крупную группировку очень дорого. Есть и политический фактор: летом США принимают чемпионат мира по футболу, а осенью пройдут выборы в конгресс.

— Они могут начать и в ближайшее время, даже не закончив сосредоточение. Уже собранная группировка это позволяет, — считает Лямин. — Тем самым может быть использован фактор неожиданности, хотя иранцы всё равно уже ждут, что в любой момент могут начаться боевые действия. Но они могут начаться и через неделю, и через две, и через три — здесь примерно равная вероятность.

Соблазны для Соединенных Штатов

Переговоры США и Ирана при посредничестве Омана, которые прошли 17 февраля в Маскате, принесли лишь частичный прогресс: стороны договорились о базовых принципах будущего соглашения по ядерной программе, однако ключевые разногласия сохраняются.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил в эфире государственного телевидения о «заметном продвижении» по сравнению с первым раундом 6 февраля и о планах продолжить работу над текстом договора.

Reuters ранее сообщал, что Пентагон готовит сценарий многонедельной военной операции против Ирана. Трамп сам неоднократно упоминал о «масштабной военно-морской армаде», развернутой в регионе.

Востоковед Леонид Цуканов отметил в беседе с «Известиями», что риски эскалации вокруг Ирана в последнее время действительно заметно возросли. По его словам, за несколько раундов консультаций Тегеран и Вашингтон не смогли существенно продвинуться ни по одному из ключевых вопросов переговорной повестки.

— С учетом сосредоточения вдоль иранских границ всё большего «ударного кулака», соблазн перейти к силовой опции у Вашингтона прослеживается всё более явно. Иран тоже это понимает и предпринимает меры, направленные на снижение угрозы повторения событий июня — рассредотачивает командные пункты, усиливает и эшелонирует ПВО, накапливая силы на наиболее вероятных направлениях удара, — рассказал эксперт.

Израиль, в свою очередь, находится в состоянии повышенной боеготовности. Как пишет израильская пресса, ЦАХАЛ проводит масштабные подготовительные мероприятия в тесной координации с США, чтобы не оказаться застигнутым врасплох.

Заседание военно-политического кабинета Израиля, изначально назначенное на 19 февраля, неожиданно перенесено на 22-е без объяснения причин.

Пока официальный Тегеран настаивает, что любые договоренности возможны исключительно по ядерному вопросу и только в обмен на реальное снятие санкций. Вашингтон же требует обсуждать ракетную программу и поддержку прокси-группировок — на что Иран отвечает категорическим отказом. Ситуация остается крайне напряженной: дипломатическое окно сужается, а военные приготовления достигли пика.

Роман Крецул

Альберт Калашян