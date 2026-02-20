МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности

В 1969 г., учитывая широкие перспективы применения крыла изменяемой геометрии на самолетах фронтовой авиации, ОКБ А.И. Микояна начало разработку на базе истребителя МиГ-23 модификаций, предназначенных для нанесения ударов по наземным целям.

В том же году были выпущены аванпроекты истребителя-бомбардировщика МиГ-23Б, отличавшегося от базового истребителя главным образом только применением специального оборудования и вооружения, и штурмовика МиГ-23Ш с видоизмененной носовой частью фюзеляжа для улучшения обзора, введением бронирования и существенным увеличением боевой нагрузки. Последний был взят за основу для разработки истребителя-бомбардировщика МиГ-23Б (32-24), создание которого было задано приказом МАП в 1970 г.

Основными отличиями самолета МиГ-23Б от истребителя МиГ-23 стали: существенное улучшение обзора из кабины летчика, обеспечивающее хорошую видимость цели при бомбометании за счет изменения формы носовой части фюзеляжа (угол обзора вперед - вниз увеличен до 17 град).

Так же была установлена новая прицельная системы "Сокол-23" в составе аналоговой вычислительной машины, лазерный дальномер "Фон", стрелковый прицел АСП-17, прицел бомбометания с кабрирования ПБК-3, а также комплекс навигации КН-23 и модифицированная система автоматического управления САУ-23Б.

Это обеспечило большую точность применения оружия и навигации; упразднение бортовой РЛС; бронирование боковых стенок кабины, установка встроенной станции активных радиопомех и новой станции оповещения об облучении, защита топливных баков от взрыва инертным газом; применение нового двигателя с лучшей экономичностью АЛ-21Ф-3, имевшего форсажную тягу 11500 кгс.

Так же произошло увеличение максимальной массы подвешиваемого вооружения до 3000 кг (6 бомб калибра 500 кг), введение дополнительных точек подвески авиабомб под фюзеляжем, увеличение числа одновременно подвешиваемых авиабомб; применение в составе вооружения, помимо бомб, управляемых ракет "воздух-поверхность" с радиокомандной системой наведения Х-23, блоков неуправляемых ракет калибра 57 мм, неуправляемых ракет крупного калибра С-24Б, пушечных контейнеров УПК-23-250, а так же ракет "воздух-воздух" малой дальности Р-3С для атаки воздушных целей и самообороны; усиление передней опоры шасси, введение дополнительного топливного бака на 225 л за кабиной летчика.

Постройка первого опытного экземпляра истребителя-бомбардировщика МиГ-23Б (32-24/1, бортовой номер 321) завершилась в январе 1971 г., и 18 февраля 1971 г. летчик-испытатель А.В. Федотов выполнил на нем первый полет. Как и МиГ-23С, первый прототип МиГ-23Б оснащался крылом I редакции.

Летчик-испытатель А.В. Федотов. Источник: Валерий Агеев

Второй и третий опытный экземпляры МиГ-23Б, построенные в том же 1971 г. получили крыло II редакции, применявшееся на МиГ-23 образца 1971 г. На испытаниях МиГ-23Б показал достаточно высокие характеристики, и в 1972 г. он был запущен в серийное производство на ММЗ "Знамя труда". Однако выпуск МиГ-23Б не стал массовым, было построено всего несколько десятков машин. В связи с дефицитом двигателей АЛ-21Ф-3, использовавшихся на самолетах ОКБ П.О. Сухого Су-24 и Су-17М, для дальнейшего развития истребителей-бомбардировщиков на базе МиГ-23 решено было выбрать ТРДФ Р29Б-300 аналогичной тяги (11200 кгс), являвшийся модификацией серийного Р29-300, устанавливавшегося на фронтовые истребители МиГ-23М.

