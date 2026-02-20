По многим индустриальным продуктам пришлось полностью восстановить всю цепочку производства, указал зампред Совбеза РФ

Медведев: российский ОПК продемонстрировал отличное импортозамещение

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России продемонстрировал отличное импортозамещение. На это указал зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Российский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал отличные возможности в смысле импортозамещения. По сути, по целому ряду индустриальных продуктов пришлось полностью восстановить всю цепочку производства, всю линейку, все узлы мы у себя производим", - указал политик на форуме "Есть результат!".

Медведев отметил, что это "не всегда от хорошей жизни". "Так вот произошло, например, с самолетостроением. Но почему мы это [импортозамещение] вынуждены сделать? Просто потому, что нам отрезали пути поставки каких-либо компонентов из других стран. И мы это сделали. На самом деле теперь мы самодостаточная по целому ряду направлений страна", - подчеркнул он.