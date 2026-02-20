Войти
Lenta.ru

Полковник ответил на критику американцев в адрес российских Ту-22М3

556
0
0
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

Полковник Матвийчук: Критика американцев в адрес Ту-22М3 является вбросом

Сегодня стратегия использования ракетоносцев стратегических Ту-160, Ту-22М идет в дополнение российской ядерной триаде, поэтому мнение американских обозревателей является всего лишь информационным вбросом, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Крис Осборн заявил, что российские бомбардировщики Ту-22М3 с трудом выживают в современных конфликтах. По его оценке, операции с участием Ту-22М3 в «оспариваемом воздушном пространстве», в частности, в зоне специальной военной операции (СВО), становятся все более опасными.

Эксперт объяснил, что на сегодня стратегия использования стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-22М не предполагает выхода в тыл противника. Они наносят удары дистанционно, не заходя в зону противовоздушной обороны и дополняют ядерную триаду в вопросах уничтожения типовых объектов, которые предназначены для них, добавил он.

«Я хотел бы задать вопрос Осборну: а их B-1 или B-52 разве выполняет не то же самое? Я думаю, что это информационный вброс. К примеру, после высадки в Венесуэле американцы заявили, что ПВО России не сможет противостоять США, так как в Венесуэле не произвели ни одного выстрела. Но дело в том, что не были включены ни радиолокационные станции, ни приведены в боевую готовность силы ПВО страны. Эта искаженная информация — это попытка дискредитировать Вооруженные силы РФ», — сказал Матвийчук.

В сентябре тот же портал заметил, что бомбардировщики Ту-22М3 в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» отработали удары по имитирующим объекты НАТО целям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Россия
США
Продукция
B-52
В-1В Lancer
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
    Обновить
