Наш ответ «Старлинку»: глава Минцифры рассказал о планах по спутникам «Рассвет»

Источник изображения: topwar.ru

Россия готовит создание спутниковой группировки «Рассвет». Запуск первых космических аппаратов на низкую околоземную орбиту запланирован уже на первый квартал текущего года.

Об этом сообщил в своей презентации для депутатов Госдумы глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подводя итоги работы ведомства за прошлый год.

Чиновник сказал, что уже построено 16 спутников для низкоорбитальной группировки.

После запуска аппаратов на низкую околоземную орбиту планируется запускать высокоорбитальные спутники. Этот этап намечен на 2029-2030 год. Шадаев сообщил, что такие спутники уже создаются:

Началось строительство четырех космических аппаратов.

Предполагается, что это будет наш ответ «Старлинку» – сервису спутниковой связи, принадлежащему американскому предпринимателю Илону Маску, так как «Рассвет» должен стать его российским аналогом.

Созданием группировки космических аппаратов занимается отечественная компания «Бюро 1440». Как сообщал ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, на первом этапе численность группировки должна составить 300 спутников. Следующий этап предполагает нарастить ее до 950 аппаратов. Предполагается, что запущенная в работу отечественная система спутникового интернета будет обеспечивать скорость трафика до одного гигабита в секунду.

Собственно, необходимость запуска такой группировки назрела уже давно. Ведь независимость отечественного спутникового интернета от иностранных космических аппаратов – это вопрос национальной безопасности.

Для справки: на сегодняшний день на орбите находятся около 9,6 тыс. аппаратов Starlink. Как говорится, есть к чему стремиться.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
