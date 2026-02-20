РИА Новости: Точность снаряда «Краснополь» почти 100 процентов

Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» поражают цели почти со стопроцентной точностью. О работе с боеприпасом рассказал боец 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Юг», передает РИА Новости.

Командир 2-го огневого взвода гаубичного дивизиона с позывным Ангара сообщил, что подготовка к выстрелу «Краснополем» занимает две минуты. Расчету необходимо измерить температуру пороха и внести необходимые поправки. В его взводе работают с буксируемыми гаубицами 2А65 «Мста-Б» калибра 152 миллиметра.

«Точность у "Краснополя" — 99 процентов. Но его применение требует отлаженного взаимодействия не только расчета, но и с пунктом управления огнем батареи», — сказал командир.

Артиллеристы взаимодействуют с оператором беспилотника, которой подсвечивает цель лазером с расстояния около пяти километров. «Краснополь» оснащен раскладывающимися плоскостями, которые корректируют траекторию полета.

В мае в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что управляемые боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали в зоне специальной военной операции танки Leopard и Abrams.