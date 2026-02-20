В Британии решили заменить российский титан переработанным вторсырьем

Британская компания QinetiQ наладила производство вертолетов с использованием комплектующих, изготовленных при помощи 3D-печати из переработанного титана.

Как сообщает портал NextGenDefense, титан был извлечен из списанной машины, переработан и использован для изготовления шарнира, который крепит штангу для сбора аэронавигационных данных к вертолету A109. Добытый из списанной техники металл был переработан в порошок и впоследствии использован для 3D-печати новых комплектующих.

Утверждается, что разработанный британской компанией метод переработки эффективен на 97 процентов, сокращает количество отходов и дает возможность обеспечить производителей вооружений такими дорогостоящими материалами, как титан. Помимо повышения эффективности, этот процесс также сокращает выбросы углекислого газа более чем на 94 процента по сравнению с традиционными способами производства.

Поскольку титан благодаря своей устойчивости к коррозии чрезвычайно важен для производства военной техники, в условиях сокращения объемов поставок из России и Китая переработка списанных деталей остается едва ли не единственным способом обеспечить ВПК этим ценным сырьем. Предполагается, что таким образом Британия может снизить зависимость от импорта, создав внутреннюю цепочку поставок с использованием процесса переработки дефицитных металлов, добытых из списанной техники. Как известно, титан незаменим в авиационной промышленности благодаря соотношению прочности к весу, коррозионной стойкости и стабильности при высоких температурах.