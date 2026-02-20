ЕК предложила усилить оборонное финансирование стран, граничащих с Россией

ЦАМТО, 19 февраля. Еврокомиссия 18 февраля представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной.

План предусматривает усиление оборонного финансирования, модернизацию инфраструктуры двойного назначения и укрепление пограничной безопасности.

Как передает "РИА Новости", это следует документа, опубликованного Еврокомиссией.

Речь идет о девяти государствах ЕС: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, имеющих границы с Россией, Белоруссией и Украиной.

В числе мер названы "увеличение финансирования обороны, управления границами и внутренней безопасности", а также модернизация "транспортных сетей и инфраструктуры двойного назначения для безопасности и развития".

Среди приоритетов ЕК предполагает обновление автомобильных, железнодорожных и портовых связей, а также поддержку "приоритетных трансграничных инфраструктурных проектов".

Фактически речь идет о переориентации транспортной архитектуры восточных регионов и снижении их зависимости от исторически сложившихся логистических связей с Россией и Белоруссией, отмечает агентство.

Отдельным элементом плана станет новый механизм EastInvest Facility, который, как отмечается в документе, должен "разблокировать инвестиции" в восточные страны ЕС.

Согласно презентации Еврокомиссии, к концу 2027 года предусмотрено "в общей сложности 28 млрд. евро кредитной поддержки" для соответствующих стран за счет участия международных финансовых институтов и национальных банков развития.

Кроме того, на цели развития восточных стран ЕС планируется направить средства из фонда ЕС на региональное развитие, передает "РИА Новости".