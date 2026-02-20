Войти
ЦАМТО

ЕК предложила усилить оборонное финансирование стран, граничащих с Россией

468
0
0
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

ЦАМТО, 19 февраля. Еврокомиссия 18 февраля представила план поддержки стран ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной.

План предусматривает усиление оборонного финансирования, модернизацию инфраструктуры двойного назначения и укрепление пограничной безопасности.

Как передает "РИА Новости", это следует документа, опубликованного Еврокомиссией.

Речь идет о девяти государствах ЕС: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, имеющих границы с Россией, Белоруссией и Украиной.

В числе мер названы "увеличение финансирования обороны, управления границами и внутренней безопасности", а также модернизация "транспортных сетей и инфраструктуры двойного назначения для безопасности и развития".

Среди приоритетов ЕК предполагает обновление автомобильных, железнодорожных и портовых связей, а также поддержку "приоритетных трансграничных инфраструктурных проектов".

Фактически речь идет о переориентации транспортной архитектуры восточных регионов и снижении их зависимости от исторически сложившихся логистических связей с Россией и Белоруссией, отмечает агентство.

Отдельным элементом плана станет новый механизм EastInvest Facility, который, как отмечается в документе, должен "разблокировать инвестиции" в восточные страны ЕС.

Согласно презентации Еврокомиссии, к концу 2027 года предусмотрено "в общей сложности 28 млрд. евро кредитной поддержки" для соответствующих стран за счет участия международных финансовых институтов и национальных банков развития.

Кроме того, на цели развития восточных стран ЕС планируется направить средства из фонда ЕС на региональное развитие, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Финляндия
Эстония
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:39
  • 14564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.02 15:09
  • 15
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"