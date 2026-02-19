На Кубани создадут научно-производственный центр по беспилотным системам

В перспективе на базе центра планируется запуск серийного производства

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Научно-производственный центр "Техносфера" по беспилотным системам создадут в Краснодарском крае до конца 2026 года для объединения компетенций региональных производителей дронов и возможности их обмена опытом в части передовых разработок, в перспективе на базе центра планируется запуск серийного производства. Об этом сообщил журналистам министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

"В Краснодарском крае около девяти ведущих производителей беспилотных летательных аппаратов, которые предлагают решения для разных отраслей, в том числе для военной сферы, сельского хозяйства. Мы обладаем высокими компетенциями не только в их производстве, но и в локализации двигателей до 95%. В рамках национального проекта "Беспилотные летательные аппараты" государство предоставляет необходимую инфраструктуру и поддержку нашим производителям. Кроме того, в регионе создаем научно-производственный центр "Техносфера" по беспилотным системам, который станет важным шагом в развитии радиоэлектроники во всем крае", - заявил Хмелько по итогам завершения первого в Южном федеральном округе форума "Пилоты нового времени".

Он отметил, что процесс объединения производителей дронов и комплектующих к ним планируется до конца 2026 года. В перспективе центр станет опытно-производственной площадкой, где будет предоставлена возможность производить как опытные партии, так и запускать серийное производство.

Власти Краснодарского края предоставляют меры господдержки для предприятий, занимающихся разработкой и производством дронов, а также комплектующих к ним. Например, предоставляются компенсация до 95% затрат на развитие инженерно-технических центров на базе производств, финансирование до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих предприятий, а также льготные займы Фонда развития промышленности региона.

О форуме

Первый в Южном федеральном округе форум "Пилоты нового времени" завершился на базе Кубанского государственного технологического университета. Мероприятие проходило в течение двух дней. В рамках форума прошла презентация разработок дронов двойного назначения, которые используются как в военной, так и в гражданской сферах. Все работы по созданию БПЛА и их компонентов осуществляются в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы России".

Кубанский технологический университет является первым вузом на юге России, который в 2025 году открыл набор по специальности "Управление в технических системах" с профилем подготовки "Беспилотные летательные аппараты". В Краснодарском крае действуют особые условия при поступлении в войска беспилотных систем. Заключившим спецконтракт предусмотрена единовременная выплата в размере 3,4 млн рублей, гарантия увольнения по окончании контракта и запрет на перевод в другие подразделения, а также ряд других преференций.