МТКС «Энергия» - «Буран». 50 лет забвения

50 лет назад, 17 февраля 1976 года, было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия» - «Буран». В постановление легли предложения НПО "Энергия", которые включали в себя разгонную ступень, орбитальный самолёт, межорбитальный буксир-корабль, комплекс управления системы, стартово-посадочный и ремонтно-восстановительный комплексы и другие наземный средства.

МТКС «Энергия» - «Буран». Источник: Валерий Агеев

Главными конструкторами многоразовой транспортной космической системы «Энергия» — «Буран» стали Семенов Юрий Павлович, ответственный за создание системы «Буран», и Губанов Борис Иванович, ответственный за создание ракетного комплекса «Энергия».

Программа «Энергия-Буран» преследовала несколько целей, среди которых основной было сдерживание США в военно-космической сфере. Советское руководство предполагало, что американский космический корабль «Спейс шаттл» («Космический челнок») создан для военного использования.

В цели программы включался вывод на орбиту и возвращение с неё космонавтов и полезных грузов. «Буран» предназначался для транспортировки грузов, космонавтов и спутников. Так же одной из целей стало создание основы для строительства орбитальных комплексов нового поколения. Предполагалось использовать ракету-носитель «Энергия» для реализации более отдалённых космических проектов, например освоения Луны или полёта к Марсу

Основные этапы реализации программы «Энергия-Буран»

В них входила разработка концепции ракеты-носителя «Энергия». Она была универсальной: ракета могла выводить на орбиту не только «Буран», но и другие полезные нагрузки массой до 100 тонн.

Также предусматривалось создание самого орбитального корабля «Буран». Для него в СССР разработали собственную объединённую двигательную установку, включающую два двигателя для маневрирования на орбите и выполнения заключительного этапа торможения перед входом в атмосферу, а также множество малых двигателей ориентации.

«Буран» должен был совершать управляемый спуск в атмосфере и приземляться на аэродром подобно самолёту. Для этого требовалась идеальная аэродинамическая форма и сложная система управления.

В разработке системы «Энергия-Буран» приняли участие более 1000 предприятий СССР, среди которых были, в частности, НПО «Молния». Оно стало головным разработчиком орбитального корабля «Буран». ОНПП «Технология» изготавливало керамическую теплозащиту, остекление кабины и композитные детали «Бурана» (около 10% материалов).

Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева разрабатывал кабину «Бурана» и создал самолёт ВМ-Т «Атлант» для транспортировки «Энергии» и «Бурана». Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» создал наземный комплекс для обслуживания «Бурана». НИИ парашютостроения. разработал парашютную систему космоплана.

Предшественниками «Бурана» стали разработки ОКБ Микояна: беспилотные орбитальные ракетопланы «БОР» и воздушно-орбитальный самолёт «Спираль».

Аппараты серии БОР (Беспилотный Орбитальный Ракетоплан) представляли собой уменьшенные копии «Бурана» и запускались в космос для исследования поведения теплозащиты и аэродинамических характеристик при входе в атмосферу.

Беспилотный Орбитальный Ракетоплан. Источник: Валерий Агеев

В ЛИИ им. М. М. Громова (город Жуковский, Московская область). в 1985–1988 годах использовали полноразмерный аналог «Бурана» с четырьмя турбореактивными двигателями для подготовки лётчиков-испытателей перед полётами в космос. Финальная сборка орбитального корабля осуществлялась на Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ) в Москве.

Источник: Валерий Агеев

Первый полёт «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур в беспилотном режиме. Программа «Энергия-Буран» предусматривала ряд беспилотных полётов до 1994 года, а с 1995 года — пилотируемые полёты. Но в 1990 году работы по программе приостановили, а 25 мая 1993 года решением Совета главных конструкторов при НПО «Энергия» окончательно закрыли. А зря.

Полет в будущее

Для обеспечения полета «Бурана» были разработаны уникальные технологии и инновации, которые не потеряли своей ценности и сегодня. Это термозащита на основе кварцевых волокон. Из неё изготовили 38 600 гибких плиток, которые покрыли корпус «Бурана». Благодаря использованию супертонкого кварцевого волокна теплозащита оказалась лёгкой и прочной. Она может использоваться в настоящее время для использования на новых космических кораблях.

Применение полимерных композиционных материалов в конструкции «Бурана» позволило снизить массу орбитального корабля более чем на 1500 кг.

При приземлении «Буран» находился в разогретом до 1000 градусов и выше состоянии. Если бы он не охлаждался, то вся аппаратура пришла бы в негодность. Поэтому была разработана уникальная система охлаждения. Для «Бурана» была разработана серия микросхем, устойчивых к сбоям, вызванным действием радиации. Основным отличием «Бурана» от американского «челнока» стала способность выполнять весь полёт и посадку без участия человека.

Расчёт траектории движения и управление параметрами движения на всех этапах полёта осуществлялся бортовым вычислительным комплексом на основе ЭВМ «Бисер-4».

Будущее – за многоразовыми авиакосмическими системами

Создание многоразовых авиационных космических систем (МАКС) является одним из приоритетных направлений проектов технологического суверенитета РФ.

Основные направления развития многоразовых космических транспортных систем были определены в результате масштабных фундаментальных исследований, проведенных, как в СССР, так и за рубежом в 60-х — 90-х гг. прошлого столетия. Однако со временем многие технологии были потеряны, хотя актуальность МАКС осталась.

Печально известный доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в ноябре 2025 г. констатировал разрушение научно-технологический цикла в России.

- Если в ближайшие 8–10 лет не восстановить способность создавать собственные технологии, страна окончательно утратит статус технологической державы, говорится в докладе

Вместе с тем, произошедшие в настоящее время геополитические изменения привели к пересмотру государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, важнейшей составляющей которой стало достижение технологического суверенитета.

В рамках «Концепции технологического развития РФ» и постановления правительства РФ № 603, в перечне приоритетных направлений проектов технологического суверенитета было определено создание многоразовых космических систем выведения космических аппаратов.

Кадры решают все

9 февраля 2026 мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину об основных направлениях развития Москвы, отметив, что после десятилетий деградации московская промышленность вернула себе позиции одной из ведущих отраслей экономики города.

Владимир Путин и Сергей Собянин.

Так же мэр отметил, что столичные предприятия играют важную роль в достижении национальной цели технологического лидерства. Прежде всего в таких отраслях, как беспилотные авиационные системы, авиакосмическая деятельность. При этом ключевым условием успеха стало создание современной инфраструктуры для размещения промышленных производств.

Сергей Собянин особо остановился на программе строительства семи инновационных колледжей в Москве, один из которых будет, судя по представленным плакатам, располагаться в Южном Тушино, в котором смогут, согласно тому же плакату, «получить практические навыки будущие специалисты авиационной промышленности».

Видимо не случайно через несколько дней после встречи с президентом мэр Москвы был включен в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Хочется верить, что это назначение значительно усилит возможности Москвы по «воздействию на застройщиков» и сможет наконец поспособствовать выполнению одного из поручений президента, в котором говорится о сохранении оставшегося «производственного, кадрового и промышленного потенциала» вместе с уникальной территорией «наукограда» Тушино с «признаками объекта культурного наследия», а также принятию решения о создании в Тушино Инновационного-научно-образовательного центра многоразовых аэрокосмических систем», предложенного в 2024 году ветеранами НПО «Молния» и ТМЗ.

Валерий Агеев