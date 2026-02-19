Смертельное вращение

13 февраля этого года исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Гудкова Олега Васильевича. Своей гибелью он спас десятки военных летчиков, выявив опасный дефект на знаменитом всему миру истребителе МиГ-25.

Краткий экскурс в историю

МиГ-25 — советский сверхзвуковой высотный двухдвигательный военный самолёт, спроектированный конструкторским бюро Микояна — Гуревича в 1960-х годах. Серийно выпускался в комплектациях истребителя-перехватчика 3-го поколения, разведчика и тактического бомбардировщика.

Он должен был ликвидировать предполагаемую угрозу со стороны американского сверхзвукового бомбардировщика B-58 и его модернизированных последователей, а также перспективного XB-70 «Валькирия» и разведчика SR-71, которые должны были способны развивать трёхкратную скорость звука.

31 августа 1977 года лётчик-испытатель А. Федотов установил на этой машине абсолютный мировой рекорд высоты полёта 37 650 м, а всего на самолёте этого типа установлены 29 мировых рекордов.

Скорость полёта строевого исходного перехватчика МиГ-25П на полном форсаже двигателей Р-15 соответствовала 3000 км/ч с полным ракетным вооружением — 4 ракетами Р-40. Всего построено 1190 самолетов. При скорости М=2,83 двигатели раскалялись до температуры 1000 градусов. На каждый самолет уходило 5 кг серебра.

МиГ-25 состоял на вооружении многих стран, включая Алжир, Армения, Белоруссия, Казахстан, Болгария, Индия, Ирак, Сирия, Ливия, КНДР.

Опасные испытания

30 октября 1967 года лётчик - испытатель Игорь Лесников должен был установить очередной рекорд скороподъёмности. После взлёта пилот начал резко набирать высоту, при этом он превысил допустимую скорость. Самолёт стал крениться влево и перешёл в пикирование. Лесников пытался исправить ситуацию, отклоняя ручку управления вправо, но из-за реверса элеронов МиГ-25 ещё больше кренился влево. Лесников катапультировался, но высота была очень маленькой, и лётчик погиб от удара о землю.

После этой трагедии самолёт МиГ-25 получил отклоняемые в разные стороны половинки стабилизатора. Однако эти доработки, как выяснилось позднее, не обеспечивали полностью безопасность полетов этого истребителя.

Некоторые строевые лётчики сталкивались с тем, что МиГ-25 на определённых режимах полёта начинал самопроизвольно вращаться после небольшого отклонения ручки управления самолетом. В аналогичных катастрофах разбились еще два МиГ-25.

31 мая 1973 г. в Ахтубинске разбился МиГ-25П. пилотируемый летчиком-испытателем ГК НИИ ВВС А.В.Кузнецовым. Аналогичное происшествие произошло вскоре с военным летчиком Майстренко в Кубинке. Причины аварий оставались неизвестными. Считалось, что такие отказы были случайны.

Последний полет

В Жуковском, в ЛИИ лётчики-испытатели пытались найти режимы, на которых происходило вращение. Как вспоминал летчик-испытатель Борис Орлов, обнаружить опасный режим никак не удавалось. 4 октября 1973 г летчик-испытатель Олег Гудков, пытаясь поймать опасный режим, сделал 8 попыток, но дефект не поймал. Он стал выполнять заключительный в том полете режим с отворотом в сторону города Раменское. Но на высоте около 1000 метров в ответ на отклонение рулей самолет начал интенсивно вращаться и на обратное отклонение рулей не реагировал.

На земле услышали спокойный голос Гудкова:

- Я 530-й, вращает, вращает! Это было последнее слово, переданное им на землю. Из-за плохого качества записи радиосвязи мнения разделились – одни летчики считали, что он сказал: «вращает», другие – «прощайте». Но его коллеги по испытательной работе утверждали, что Гудков до последнего боролся за свою жизнь и жизнь самолета и ему некогда было прощаться.

Конечно, Олег Васильевич мог бы катапультироваться и спасти свою жизнь, но этот выход был не для него.

- Если мне когда-нибудь придется падать, сказал он однажды своему другу летчику-испытателю Юрию Шевякову, — я сделаю все, чтобы это случилось как можно дальше от жилых домов. Так он и сделал.

Самолёт упал на один из корпусов склада Раменского хлебокомбината. Лётчик катапультировался у самой земли, но из-за вращения катапультное кресло с испытателем ударилось в стену складского помещения, и он погиб.

Летчики-испытатели Б. Орлов и А. Федотов приехали на место катастрофы минут через тридцать; везде валялись какие-то трубки, клочья металла, у железной дороги лежал почти целый генератор, резко пахло керосином. Летчик-испытатель ЛИИ полковник А. А. Щербаков ходил по разбитому складу, рядом с ямой, где виднелись обломки самолета. Кто-то из летчиков спросил, где Олег, надеясь увидеть что-то похожее на человеческие останки.

- Вот Олег, ответил Щербаков, показав на какие-то лохмотья, висевшие кое-где на балках и стенах склада.

Никаких иных человеческих жертв при этом не было. Жертвы были потом, поскольку виноватым, конечно, оказалось КБ. Налицо была ошибка аэродинамиков и конструкторов, поэтому пришлось уйти с работы главному аэродинамику, досталось и другим специалистам, имевшим отношение к происшедшему.

- Мы, летчики-испытатели, вспоминал Орлов, тоже чувствовали себя виноватыми: не сумели вовремя обнаружить такой промах конструкторов, но, я думаю, из вышеизложенного можно понять, как обстояло дело.

Расследование показало, что из-за недостаточной мощности гидроусилителей при определённых условиях полёта одна половина стабилизатора отрабатывала штатно, а второй не хватало усилия, при этом возникало угловое рассогласование по отклонению стабилизаторов, неминуемо приводившее к крутке самолёта.

Гудкову удалось повторить приведшую к катастрофам ситуацию, открыв ценой своей жизни принципиально новое, ранее неизвестное критическое явление для подобных конструкций — «трансзвуковое закусывание дифференциального стабилизатора по шарнирному моменту».

В результате на всех МиГ-25 были установлены новые стабилизаторы со смещённой осью вращения на 140 мм вперёд, что устранило возможность чрезмерного увеличения шарнирного момента отклоняемых половин стабилизатора во всех режимах полёта.

Самая лучшая награда человеку после смерти – благодарная память о нем.

Именем Гудкова названа улица в г. Жуковском. Имя Героя увековечено на мемориальной арке в Краснодаре.

Именем Олега Васильевича Гудкова названа средняя школа № 5 Георгиевска, в которой он учился. Так же в его честь была открыта мемориальная доску в г. Жуковском, на доме, где жил летчик-испытатель.

Он был похоронен на Быковском кладбище в Жуковском.

