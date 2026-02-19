DeepState: ВСУ необходимо уходить в глухую оборону, а не пытаться наступать

Источник изображения: topwar.ru

Никакого наступления ВСУ, о котором периодически заявляет Сырский и генералы Генштаба, и в помине нет, на сегодняшний день у украинской армии для этого нет ни сил, ни ресурсов. Об этом заявил один из учредителей украинского военно-аналитического ресурса DeepState.

Украинские генералы очень любят рассказывать об очередных наступлениях ВСУ, в ходе которых якобы освобождаются ранее занятые российскими войсками территории и населенные пункты. На самом деле никаких наступательных действий украинская армия не ведет, у нее для этого нет возможностей. Даже бои в Запорожской области, куда стянуты Сырским резервы, не являются наступлением, там идет выравнивание фронта.

Хватит говорить о наступлениях. Вот не можем мы сегодня наступать, не можем. Даже если получится, мы не можем удержать. Курск это показал, даже при гениальных планах наступательных действий мы не удержали. И рано или поздно русские накопят свои ресурсы, свои силы.

По мнению представителя DeepState, ВСУ необходимо уходить в глухую оборону, закопаться в землю и наносить удары по российской армии, увеличивая ее потери. Кроме того, украинским генералам нужно научиться беречь своих людей, а не бездумно бросать их на штурмы укрепленных позиций. На сегодняшний день ВСУ катастрофически не хватает личного состава.

О каких контрнаступлениях мы можем говорить, если некем держать позиции?