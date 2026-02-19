Войти
Военное обозрение

DeepState: ВСУ необходимо уходить в глухую оборону, а не пытаться наступать

467
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Никакого наступления ВСУ, о котором периодически заявляет Сырский и генералы Генштаба, и в помине нет, на сегодняшний день у украинской армии для этого нет ни сил, ни ресурсов. Об этом заявил один из учредителей украинского военно-аналитического ресурса DeepState.

Украинские генералы очень любят рассказывать об очередных наступлениях ВСУ, в ходе которых якобы освобождаются ранее занятые российскими войсками территории и населенные пункты. На самом деле никаких наступательных действий украинская армия не ведет, у нее для этого нет возможностей. Даже бои в Запорожской области, куда стянуты Сырским резервы, не являются наступлением, там идет выравнивание фронта.

Хватит говорить о наступлениях. Вот не можем мы сегодня наступать, не можем. Даже если получится, мы не можем удержать. Курск это показал, даже при гениальных планах наступательных действий мы не удержали. И рано или поздно русские накопят свои ресурсы, свои силы.

По мнению представителя DeepState, ВСУ необходимо уходить в глухую оборону, закопаться в землю и наносить удары по российской армии, увеличивая ее потери. Кроме того, украинским генералам нужно научиться беречь своих людей, а не бездумно бросать их на штурмы укрепленных позиций. На сегодняшний день ВСУ катастрофически не хватает личного состава.

О каких контрнаступлениях мы можем говорить, если некем держать позиции?
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 20:47
  • 14542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 16:51
  • 2
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 07:56
  • 0
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"
  • 19.02 01:38
  • 1
Бывший главнокомандующий ВСУ, которого прочат в главные соперники Зеленского, рассказал о размолвке с ним (The Associated Press, США)