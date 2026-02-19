Войти
Ростех

Ростех освоил производство критических деталей станков взамен немецких технологий

Инструментальный магазин для автоматической смены шлифовальных кругов
Инструментальный магазин для автоматической смены шлифовальных кругов.
Источник изображения: «СТАН»

Разработка и изготовление первого в России инструментального магазина для автоматической смены шлифовальных кругов массой до 60 кг заняли около шести месяцев

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех произвел первый в России инструментальный магазин для автоматической смены шлифовальных кругов массой до 60 кг. Ранее такие системы изготавливались только одной немецкой компанией, Россия стала второй страной в мире, где освоена эта продукция.

Разработчик и производитель системы смены шлифовальных кругов — столичная компания «Шлифовальные станки», входящая в холдинг «СТАН». Создание собственного инструментального магазина стало ответом на санкции и прекращение поставок зарубежного оборудования.

Инструментальный магазин предназначен именно для шлифовальных кругов, а не для стандартного режущего инструмента. Он рассчитан на 18 позиций и обеспечивает автоматическую установку кругов в мотор-шпиндель станка. Ключевая особенность конструкции — возможность работы с кругами в сборе с оправкой массой до 60 кг.

При создании изделия был сделан упор на импортонезависимость. Большинство компонентов — российского производства, значительная часть деталей изготавливается на самом предприятии. Программное обеспечение для управления инструментальным магазином полностью разработано специалистами компании «Шлифовальные станки» и интегрировано в систему ЧПУ станка.

«Мы закрыли критически важную технологическую нишу в отечественном станкостроении. Сегодня это полностью российское решение — от конструкторской документации, механики до программного обеспечения. Фактически мы стали вторыми в мире производителями таких инструментальных магазинов», — отметил заместитель генерального директора холдинга «СТАН» Денис Чернявский.

Разработка и изготовление первого образца заняли около шести месяцев. В настоящее время инструментальный магазин проходит испытания, после чего планируется запуск серийного производства. Первые изделия будут устанавливаться на шлифовальные станки модели SXS 512 ТС.

В начале следующего года холдинг «СТАН» планирует получить сертификат российского производства на данный компонент, что повысит уровень локализации станков и их балльную оценку в рамках программ импортозамещения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СТАН
