Ил-114 справился с якутскими морозами

В Якутии успешно завершилась программа испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в условиях экстремально низких температур Республики Саха (Якутия).

Наземный комплекс испытаний включал в себя выхолаживание самолета в рамках процедуры длительной стоянки при температурах до −45 градусов по Цельсию. После выхолаживания испытательного борта специалисты АО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) проверили корректность работы систем самолета, оборудования пассажирской кабины и внешнего светотехнического оборудования. В частности, в условиях низких температур проводились пуски двигателей ТВ7-117СТ-01 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, проверялась работа шасси, противообледенительной системы и системы кондиционирования воздуха, проверялась работоспособность входных дверей и аварийных выходов самолета.

Ил-114-300 выполнил ряд испытательных полетов из аэропорта города Якутск, в ходе которых в условиях низких температур оценивалось функционирование системы управления самолетом, а также воздушного винта и системы флюгирования лопастей. Также была проведена оценка работоспособности бортового радиоэлектронного оборудования, радиосвязного оборудования и аппаратуры речевого оповещения после длительной стоянки самолета при низких температурах наружного воздуха.

По завершении программы испытаний специалисты «Ил» провели презентацию самолета для местных авиакомпаний и авиационных властей. Ил-114-300 выполнил демонстрационный полет из аэропорта «Якутск», совершив посадку и взлет со снежного покрытия грунтовой взлетно-посадочной полосы аэропорта «Маган».