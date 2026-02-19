Войти
Буксируемая платформа Pulling Guard защитит коммерческие суда от беспилотников

Pulling Guard

В последнее время к угрозе морского пиратства добавилась еще одна, не менее опасная — атаки БПЛА. Оценив нарастающую угрозу, агентство DARPA и один из крупнейших военных подрядчиков, компания Raytheon объединили свои усилия в рамках проекта Pulling Guard по созданию специальной буксируемой платформы, которая поможет обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Буксируемая платформа будет следовать за торговым судном. К ней прикрепят собственный дрон, оснастят системой современных электрооптических и инфракрасных датчиков для оценки окружающей обстановки. Информация с датчиков будет проходить обработку программным обеспечением, предназначенным для выявления угроз. Предполагается, что систему Pulling Guard будет контролировать удаленный оператор, наделенный правом принимать окончательные решения. DARPA не разглашает список предполагаемых контрмер, но он может включать средства радиоэлектронной борьбы, направленное энергетическое оружие, ракеты и другие типы вооружений. Проект разбит на два этапа. В ходе первого (18 месяцев) будет разработана платформа, произведена интеграция датчиков, необходимых для имитации учений и совершенствования ПО. На втором этапе начнутся испытания с участием действующих пусковых установок, с которых будут производиться реальные пуски.

