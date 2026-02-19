Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Mehr: 19 февраля состоятся совместные учения ВМС России и Ирана

Военно-морские силы (ВМС) Ирана и России 19 февраля устроят совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Об этом сообщил капитан иранских ВМС Хассан Магсудлу в ходе визита на корвет российского флота «Стойкий» в Бендер-Аббасе, передает телеканал Mehr.

Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

По словам Магсудлу, учения приведут к углублению дружественных отношений между странами, а также позволят расширить региональное сотрудничество Москвы с Тегераном.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что российская сторона предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году совместные военно-морские учения на Каспийском море.

Заявление было сделано по итогам встречи командующих военно-морских сил РФ, Ирана, Казахстана и Азербайджана в Санкт-Петербурге.

