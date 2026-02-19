Бывший главнокомандующий ВСУ, которого прочат в главные соперники Зеленского, рассказал о размолвке с ним (The Associated Press, США)

AP: Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Залужный открыто рассказал о жестком конфликте и обыске, который ему устроил Зеленский, сообщает AP. Ответ СБУ на это поставил экс-главкома в ступор. Видимо, глава киевского режима хотел еще четыре года назад избавиться от всех, кто может претендовать на его место.

Самья Куллаб (Samya Kullab), Сьюзи Бланн (Susie Blann)

С тех пор, как в 2024 году Валерий Залужный был отстранен от должности главнокомандующего ВСУ и назначен послом в Великобритании, он считается главным политическим соперником Владимира Зеленского.

Залужный не желает обсуждать свои политические амбиции, объясняя, что не хочет подрывать национальное единство по ходу конфликта с Россией, приближающемуся к четвертой годовщине. Однако намеком на желание баллотироваться в президенты после окончания конфликта может показаться то, что в недавнем интервью Associated Press (AP) Залужный впервые рассказал о глубоком расколе с Зеленским.

По словам Залужного, трения возникли вскоре после ввода российских войск в феврале 2022 года, и между ними часто вспыхивали споры о том, как лучше защитить страну. Напряженность достигла точки кипения позже в том же году, когда десятки сотрудников внутренней разведки Украины провели обыск в кабинете Залужного, рассказал он AP.

Залужный считает ранее не обнародованный инцидент не чем иным, как актом запугивания. Кроме того, это грозило придать огласке их тайное соперничество на этапе, когда требовалось национальное единство.

Администрация Зеленского и Служба безопасности Украины (СБУ) от комментариев отказались. Редакция AP не смогла подтвердить рассказ Залужного об обыске по независимым источникам.

Даже спустя годы это разоблачение грозит расколоть общественное мнение на Украине на решающем этапе конфликта. Российские войска медленно, но верно продвигаются по всему восточному фронту Украины. Кроме того, США настаивают на мирном соглашении, однако стороны выдвигают несовместимые требования.

Залужный сказал, что в ходе обыска в его кабинете в 2022 году он позвонил главе администрации Зеленского и предупредил его, что привлечет военных, чтобы остановить происходящее и защитить командный центр: "Я буду защищаться и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки", — заявил он, со своих слов.

По словам Залужного, хотя острейший кризис времен начала конфликта миновал, разногласия с Зеленским из-за того, как защищать родину, сохранились. По собственному признанию, он не раз оспаривал военную стратегию президента.

По словам бывшего генерала, спор о контрнаступлении 2023 года, в итоге провалившемся, выдался особенно жарким. Хотя популярность Залужного среди общественности упрочила вереница успехов на поле боя, Зеленский уволил его с поста главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, а позже отрядил послом в Лондон.

Этот шаг Зеленского политологи сочли попыткой ограничить потенциал Залужного как политического соперника, изолировав от текущей ситуации и повседневных задач Украины.

Опросы общественного мнения неизменно дают Залужному небольшое преимущество перед Зеленским в гипотетической гонке за президентское кресло. Некогда высокая популярность Зеленского идет на спад по мере затягивания конфликта. По мнению законодателей и активистов, коррупционный скандал, в котором оказались замешаны несколько высокопоставленных чиновников Зеленского, окончательно подорвал доверие общества. В отчаянной попытке восстановить доверие Зеленский недавно провел кадровые перестановки в руководстве.

США усиливают нажим на Россию и Украину, требуя скорейшего прекращения боевых действий. Хотя соглашение по-прежнему далеко, Зеленский в принципе согласился с планом, изложенным Дональдом Трампом. Он предусматривает выборы после окончания конфликта и предоставления гарантий безопасности.

"Воевать я умею"

Однажды вечером в середине сентября 2022 года, когда Украина вела успешное контрнаступление на северо-востоке, Залужный, тогда еще главнокомандующий ВСУ, покинул напряженное совещание в штабе Зеленского и направился обратно в свой штаб.

По словам Залужного, спустя несколько часов десятки сотрудников СБУ явились с обыском к нему в кабинет. По его словам, в то время там находилось более десятка британских офицеров.

По словам Залужного, сотрудники СБУ не сообщили, что искали, однако он утверждает, что не позволил им рыться в документах и компьютерах.

По словам Залужного, обыск явно представлял угрозу. В присутствии сотрудников он позвонил тогдашнему руководителю администрации Зеленского Андрею Ермаку и сделал жесткое предупреждение: "Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что воевать я умею".

После этого Залужный позвонил тогдашнему руководителю СБУ Василию Малюку и поинтересовался, что происходит. Малюк ответил, что ему ничего не известно об обыске, и пообещал разобраться, по словам Залужного.

Позже он узнал, что ведомство Малюка двумя днями ранее запросило ордер на обыск по тому же адресу у окружного суда Киева. Как явствует из судебного документа, попавшего в распоряжение AP, СБУ собиралась провести обыск в стриптиз-клубе, предположительно принадлежащем преступной организации.

Но указанный в заявке стриптиз-клуб закрылся еще до ввода российских войск, сообщили AP два его сотрудника, которые работают на новом месте.

Залужный считает, что ордер был лишь предлогом и что агентство не могло ошибиться в местоположении главного командного центра страны.

Подрыв ударной группировки

Контрнаступление 2023 года вызвало широкую критику: военные эксперты сочли его чересчур амбициозным и запоздалым — за это время российские войска смогли окопаться и укрепить позиции.

Залужный говорит, что план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов.

Первоначальный замысел состоял в том, чтобы сконцентрировать достаточное количество сил в единый "кулак" и отбить часть Запорожской области, где находится ключевая атомная электростанция, а затем совершить рывок на юг, к Азовскому морю. Это перерезало бы сухопутный коридор, которым российская армия пользуется для снабжения Крыма, присоединенного в 2014 году. Для успеха требовалась концентрация крупных сил и тактическая внезапность, убежден Залужный.

Вместо этого, по его словам, силы были рассредоточены на большой территории, что ослабило ударную мощь "кулака".

Его версию того, чем реальное контрнаступление отличалось от первоначального плана, на условиях анонимности подтвердили двое западных чиновников, поскольку не уполномочены выступать перед СМИ.

Дипломат с политическими намерениями?

Кабинет Залужного в посольстве Украины в Лондоне помнит о времени, когда он был генералом. Стены украшены плакатами военных самолетов, армейскими медалями и детскими рисунками с батальными сценами. На столе из красного дерева стоят игрушечные беспилотники.

На экранах над его рабочим столом в режиме реального времени транслируются данные с беспилотников, парящих над полем боя на востоке Украины.

Критика Залужного в адрес военной стратегии Украины сводится к тому, что она требует немыслимого количества личного состава и плохо проработана в том, что касается внедрения передовых технологий. Он внимательно следит за развитием событий, но говорит, что не принимал участия в военных решениях с тех пор, как Зеленский отстранил его от должности. Залужный сказал, что с тех пор он дважды встречался с Зеленским и вел "абсолютно дружеские" беседы.

Некоторые аналитики полагают, что невмешательство Залужного в повседневные политические дела Украины грозит подорвать его популярность.

Тем не менее, опрос Ipsos, опубликованный в прошлом месяце, отвел Залужному на гипотетических выборах поддержку на уровне 23% (против 20% у Зеленского), сделав его главным конкурентом.

Многие украинцы видят в нем человека, которому по силам сломать систему, объясняет политический аналитик из Киева Владимир Фесенко. "Люди будут голосовать не только за Залужного, но и против Зеленского, виня его во всех неудачах за время его президентства", — пояснил он.

По собственным словам, Залужный не встревает в политику, чтобы не усугублять раскола среди украинцев. "Пока не закончится конфликт или хотя бы военное положение, я не намерен это обсуждать и ничего ради этого не предпринимаю", — сказал он.

Несмотря на его сдержанность, ряд консультантов по предвыборной кампании, партийных деятелей и доверенных лиц продолжают обращаться к Залужному с предложением помочь организовать президентскую кампанию.

Залужный рассказал, что весной 2025 года к нему обратился один "довольно известный" американский политический консультант. Чиновник из круга Залужного на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать публичных комментариев, сообщил AP, что это был Пол Манафорт, возглавлявший президентскую кампанию Трампа в 2016 году и осужденный в 2018 году в том числе за тайное лоббирование интересов бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича.

"Я поблагодарил его за проявленное внимание, но сказал, что в его услугах не нуждаюсь", — сказал Залужный.

Манафорт, помилованный Трампом в конце первого президентского срока, на звонки и сообщения AP не ответил.

Статья написана при участии Стива Пиплза

Самья Куллаб — репортер Associated Press на Украине с июня 2023 года. До этого освещала Ирак и Ближний Восток из Багдада, работает в AP с 2019 года