В США разработана мобильная энергоустановка мощностью 120 кВт для военных нужд

Источник изображения: topwar.ru
Мичиганский технологический университет (США) разработал особый энергокомплекс «выходной» мощностью 120 кВт, интегрируемый с транспортными средствами.
Разработчиками этого мощного источника электроэнергии стали специалисты APS LABS – центра передовых исследований в области энергетических систем, входящего в структуру Мичиганского университета.
Система работает от постоянного тока при напряжении 600 В и способна обеспечивать значительными «объёмами» электроэнергии в «экспедиционных» условиях.
Разработчик:
.
Разработкой заинтересовался Пентагон. Сообщается, что такой комплекс будет востребован в ходе «критически важных операций на удалении от военных баз, обеспеченных бесперебойным энергопитанием»:
Начало поставок таких энергокомплексов в войска запланировано на сентябрь 2026 года. Стоимость так называемого предварительного контракта составляет около 7,8 млн долларов.
Комплекс планируют устанавливать на американские тактические автомобили, что обеспечит приемлемую мобильность и оперативность доставки в нужное место.
О конкретном принципе работы энергоустановки не сообщается.