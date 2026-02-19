Войти
В США разработана мобильная энергоустановка мощностью 120 кВт для военных нужд

Источник изображения: topwar.ru

Мичиганский технологический университет (США) разработал особый энергокомплекс «выходной» мощностью 120 кВт, интегрируемый с транспортными средствами.

Разработчиками этого мощного источника электроэнергии стали специалисты APS LABS – центра передовых исследований в области энергетических систем, входящего в структуру Мичиганского университета.

Система работает от постоянного тока при напряжении 600 В и способна обеспечивать значительными «объёмами» электроэнергии в «экспедиционных» условиях.

Разработчик:

Система, разработанная для повышения эффективности и снижения расхода топлива, ограничивает время работы двигателя на холостом ходу, автоматически останавливая и перезапуская его, когда автомобиль стоит на месте. Даже при выключенном двигателе электропитание остается доступным для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и работы критически важного оборудования

.

Разработкой заинтересовался Пентагон. Сообщается, что такой комплекс будет востребован в ходе «критически важных операций на удалении от военных баз, обеспеченных бесперебойным энергопитанием»:

Комплекс может быть востребован в противоракетной обороне, на удалённых командных пунктах, в полевых госпиталях.

Начало поставок таких энергокомплексов в войска запланировано на сентябрь 2026 года. Стоимость так называемого предварительного контракта составляет около 7,8 млн долларов.

Комплекс планируют устанавливать на американские тактические автомобили, что обеспечит приемлемую мобильность и оперативность доставки в нужное место.

О конкретном принципе работы энергоустановки не сообщается.

