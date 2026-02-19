Турецкие фирмы помогут итальянским верфям с разработкой надводных беспилотников

В Неаполе местная компания Piloda Defence подписала меморандум о стратегическом партнерстве с турецкими компаниями HAVELSAN и VN Maritime Technologies в рамках совместной разработки и производства беспилотных и гибридных морских платформ, адаптированных под нужды Италии. Как поясняет Navy Recognition, речь идет о создании безэкипажных катеров для прибрежного наблюдения, борьбы с контрабандой и защиты критической морской инфраструктуры.

В рамках соглашения стороны распределили обязанности:

• HAVELSAN предоставит автономные системы управления и программное обеспечение для миссий, включая защищённые каналы связи и алгоритмы обработки данных с сенсоров.

• VN Maritime Technologies станет генеральным подрядчиком, отвечая за архитектуру платформы, проектирование корпусов и гибридные операционные концепции.

• Piloda Defence возьмёт на себя производство, интеграцию и жизненный цикл поддержки платформ на итальянских верфях.

Исключительное право на реализацию проектов надводных беспилотников в Италии передано Piloda Defence и VN Maritime, что позволит вести переговоры с Минобороны Италии, Береговой охраной и службами безопасности в рамках единой структуры.

Стамбульская фирма VN Maritime предлагает высокоскоростные (до 40 узлов) решения с пропульсивной системой на базе дизельных двигателей и водометных движителей. Проекты турецкой компании допускают возможность работы в пилотируемом, автономном или дистанционно управляемом режимах.

Piloda Defence готова обеспечить сборку корпусов, установку двигательных систем и сенсорных комплексов на верфях в Неаполе, Бриндизи и Торре-Аннунциата. Испытания платформ будут проводиться в Тирренском и Адриатическом морях.

Одно из основных предназначений будущих безэкипажных катеров – патрулирование без риска для персонала в зонах с высокой степенью угрозы (например, при обнаружении взрывчатых устройств), перехват подозрительных судов с передачей видео в реальном времени на береговые командные центры, постоянное наблюдение за морскими коридорами для борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией.

Подписание первого контракта ожидается до второго полугодия 2026-го.

Как отмечает Navy Recognition, сотрудничество Турции и Италии как членов НАТО демонстрирует синергию промышленных возможностей: турецкие технологии автономности сочетаются с итальянской судостроительной базой и доступом к европейским рынкам. Этот проект может стать примером для других европейских стран, стремящихся модернизировать свои ВМС с учётом вызовов XXI века.