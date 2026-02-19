Войти
РИА Новости

Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

441
0
+1
Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram.
Источник изображения: © РИА Новости

Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram в зоне СВО пока не ограничат

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Telegram продолжит работать в зоне спецоперации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО", — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Министр надеется, что через какое-то время российские бойцы смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Он напомнил, что основная причина замедления Telegram — систематические нарушения законодательства. Кроме того, иностранные спецслужбы, имея доступ к перепискам в мессенджере, используют полученные данные против российских войск.

При этом основные функции приложения остаются доступны для российских пользователей. Все понимают значимость сервиса и никто не рубит сплеча, отметил Шадаев.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.

За последние три дня мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.

Telegram и WhatsApp активно используются злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 20:34
  • 14541
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 16:51
  • 2
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 07:56
  • 0
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"
  • 19.02 01:38
  • 1
Бывший главнокомандующий ВСУ, которого прочат в главные соперники Зеленского, рассказал о размолвке с ним (The Associated Press, США)