Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram в зоне СВО пока не ограничат

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Telegram продолжит работать в зоне спецоперации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО", — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Министр надеется, что через какое-то время российские бойцы смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Он напомнил, что основная причина замедления Telegram — систематические нарушения законодательства. Кроме того, иностранные спецслужбы, имея доступ к перепискам в мессенджере, используют полученные данные против российских войск.

При этом основные функции приложения остаются доступны для российских пользователей. Все понимают значимость сервиса и никто не рубит сплеча, отметил Шадаев.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.

За последние три дня мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.

Telegram и WhatsApp активно используются злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.