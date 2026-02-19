Власти Чили планируют достичь самодостаточности в производстве беспилотных комплексов

ЦАМТО, 18 февраля. Власти Чили инициировали масштабную государственную программу "Беспилотники для Чили", целью которой является достижение технологической автономии в сегменте беспилотных авиационных систем.

Проект, запущенный в ноябре 2025 года под эгидой фонда "Встреча будущего" (Encuentros del Futuro), Министерства национальной обороны Чили и "Конгресса будущего" (Congreso Futuro), предусматривает производство 112 ед. беспилотных авиационных комплексов в течение 18 месяцев (до конца 2026 – начала 2027 гг.). Данная мера призвана радикально снизить критическую внешнюю зависимость в сфере беспилотников (текущая доля импорта БЛА, преимущественно из КНР, составляет 98%) и обеспечить безопасность данных.

Ключевым звеном программы выступают ВВС Чили в рамках "Национального проекта БЛА" и "Программы непрерывного развития аэрокосмической отрасли" (PDAC). Ведущая роль в НИОКР и производстве отведена государственной авиастроительной компании ENAER и академии INACAP. Производственные мощности ENAER, включая автоклавное оборудование для работы с композитными материалами, используются для изготовления фюзеляжей и консолей крыла. При этом компания применяет компетенции, полученные в ходе разработки УТС T-35 Pillan и нового T-40 Newen (в конструкции которого доля композитов достигает 30%).

На начальном этапе реализуется метод обратного проектирования существующих платформ с последующим переходом к оригинальным чилийским конструкциям. Программа включает: БАК вертикального взлета и посадки (VTOL) для задач разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), контроля границ и ретрансляции связи; подводные дистанционно управляемые аппараты (ROV) для океанографического мониторинга и инспекции прибрежных зон в условиях сильных течений.

Разработка ведется в тесном контакте с Главным управлением гражданской авиации (DGAC) для сертификации систем двойного назначения. Для ускорения НИОКР ENAER прорабатывает вопросы передачи технологий с иностранными партнерами. Помимо производства, программа включает модернизацию имеющегося парка БАК путем интеграции ИК-сенсоров, систем на базе ИИ и защищенных каналов обмена данными для взаимодействия с пилотируемой авиацией.

Проект реализует модель "тройной спирали" (государство-наука-промышленность), создавая замкнутый цикл производства и подготовки кадров на базе кампусов INACAP в Пуэнте-Альто, Курико и Сантьяго. Опыт современных локальных конфликтов рассматривается ВВС как ключевой стимул для формирования "специальных подразделений тактических дронов", адаптированных к специфическим физико-географическим условиям Чили.