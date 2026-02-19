Новейшую подлодку Тайваня подготовили к первым погружениям

Первая тайваньская подводная лодка собственного производства SS-711 "Хай Кун" завершила шестой этап ходовых испытаний у берегов Гаосюна. Как уточняет Navy Recognition, тестирование проводилось на мелководье, прежде чем перейти к следующей стадии, когда субмарина приступит к погружениям.

Представители Минобороны Тайваня отметили, что пройденный этап был технически сложным, поскольку специалисты и экипаж подтверждали акустический профиль субмарины, проверяли ее маневренность в прибрежной зоне, где, как ожидается, и будет в основном она эксплуатироваться.

Подлодка "Хай Кун", Тайвань CSBC

"Шестой выход в море был посвящен оценке оборудования и систем подводной лодки в реальных условиях, – рассказали в военном ведомстве. – Прибрежные воды Тайваня характеризуются сложной акустической обстановкой из-за загруженной сети торговых судоходных маршрутов, рыболовного промысла, разных уровней солености и рельефа морского дна".

В частности, инженеры внимательно следили за работой гидроакустических систем, оценивая дальность обнаружения объектов, четкость сигнала и надежность обработки в условиях сильного фонового шума. Для дизель-электрической подводной лодки, предназначенной для работы в таких сложных условиях, точность гидролокации является не просто техническим параметром, а основой ее живучести и боевой эффективности.

Также испытаниям подверглась силовая установка. "Хай Кун" использует традиционную дизель-электрическую энергетическую установку, оптимизированную для снижения акустической заметности, а не для длительного высокоскоростных переходов в открытом море. Специалисты измеряли уровни вибрации и шума от оборудования при различных нагрузках.

Подлодку "Хай Кун" заложили на верфи корпорации CSBC в сентябре 2021 года и спустили на воду в феврале 2024 года. Субмарину планировали передать флоту Тайваня в ноябре 2025 года. Как предполагают СМИ, на сроки повлияла поломка главного двигателя во время швартовных испытаний осенью 2024 года, причиной которой стал разрыв внутренних трубопроводов.

Серия ходовых испытаний подлодки в надводном положении стартовала во второй половине 2025 года.

Сейчас передача субмарины заказчику ожидается во второй половине 2026 года.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня флотом Тайваня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

Подлодку вооружат американскими тяжелыми 533-мм торпедами Mk48 версии Mod6 Advanced Technology, способными поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".